Antoinette de Jong, Douwe de Vries, Marcel Bosker en Arjan Stroetinga mogen zich gaan opmaken voor de WK afstanden van volgende week in Salt Lake City. De vier schaatsers hebben zich individueel niet gekwalificeerd, maar zijn vrijdag wel geselecteerd voor teamonderdelen.

Bondscoach Jan Coopmans heeft De Jong samen met Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte opgenomen in zijn selectie voor de ploegenachtervolging. Een van die vier rijdsters zal de reserve zijn.

De 24-jarige De Jong pakte vorige jaar bij de WK afstanden in Inzell nog zilver op de 3 kilometer, maar ze wist zich eind vorig jaar bij de NK afstanden op de 1.000, 1.500 en 3.000 meter niet te plaatsen voor de wereldkampioenschappen van deze winter.

De Friezin is al jaren een vaste waarde in het Nederlandse team voor de ploegenachtervolging. Vorige maand werd ze in Heerenveen samen met Wüst en Wijfje Europees kampioen op het onderdeel. Bij de WK van 2019 eindigden De Jong, Wüst en Joy Beune als tweede achter Japan.

Op de massastart houdt Coopmans zoals verwacht vast aan het succesvolle duo Irene Schouten en Wijfje. Schouten is de wereldkampioen van 2015 en 2019 op dit onderdeel.

Voor de teamsprint zal de bondscoach drie rijdsters uit het kwartet Femke Kok, Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Wüst kiezen.

Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker werden in januari Europees kampioen op de ploegenachtervolging. (Foto: Pro Shots)

Stroetinga en Bergsma samen op massastart

Bij de mannen heeft Coopmans voor de ploegenachtervolging gekozen voor Sven Kramer, Patrick Roest, De Vries en Bosker. Voor De Vries en Bosker wordt dit het enige onderdeel in Salt Lake City. Het duo werd vorig jaar samen met Kramer wereldkampioen.

Op de massastart krijgen Jorrit Bergsma en Stroetinga weer een kans. De ploeggenoten vormden in 2015 (goud Stroetinga) en 2016 (zilver Stroetinga) ook het Nederlandse duo op dit onderdeel, maar werden de laatste jaren niet samen geselecteerd.

Vorig jaar eindigden Chris Huizinga (dertiende) en De Vries (veertiende) in de achterhoede bij de massastart op de WK.

Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol mogen in Salt Lake City proberen om Nederland net als vorig jaar goud te bezorgen op de teamsprint.

De WK afstanden op de snelste ijsbaan ter wereld begint donderdag en duurt tot en met zondag.

Nederlandse selectie WK afstanden (vrouwen) 500 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Femke Kok

1.000 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Ireen Wüst

1.500 meter: Melissa Wijfje, Ireen Wüst, Joy Beune

3.000 meter: Esmee Visser, Irene Schouten, Carlijn Achtereekte

5.000 meter: Esmee Visser, Irene Schouten

Ploegenachtervolging: Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Melissa Wijfje, Carlijn Achtereekte

Massastart: Irene Schouten, Melissa Wijfje

Teamsprint: Femke Kok, Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Ireen Wüst