Minder dan een week voor de WK afstanden hebben de schaatsers nog een wereldbeker op de snelle Olympic Oval in Calgary gereden. Een overzicht van alle uitslagen.

Uitslagen

Vrijdag 7 februari

500 meter mannen

1. Ruslan Murashov (Rus) - 34,04

2. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 34,05

3. Viktor Mushtakov (Rus) - 34,06

4. Tatsuya Shinhama (Jap) - 34,22

5. Yamato Matsui (Jap) - 34,24

14. Dai Dai Ntab - 34,60

17. Jan Smeekens - 34,70

19. Hein Otterspeer - 35,51

Kai Verbij gevallen

1.000 meter vrouwen

1. Nao Kodaira (Jap) - 1.12,65

2. Olga Fatkulina (Rus) - 1.12,80

3. Yekaterina Shikhova (Rus) - 1.12,84

4. Miho Takagi (Jap) - 1.12,90

5. Daria Kachanova (Rus) - 1.12,98

8. Letitia de Jong - 1.13,29

9. Jutta Leerdam - 1.13,42

10. Ireen Wüst - 1.13,57

11. Sanneke de Neeling - 1.13,74

1.500 meter mannen

1. Denis Yuskov (Rus) - 1.43,23

2. Zhongyan Ning (Chi) - 1.43,25

3. Joey Mantia (VS) - 1.43,74

4. Antoine Gélinas-Beaulieu (Can) - 1.44,00

5. Marcel Bosker - 1.44,12

17. Wesly Dijs - 1.45,31

3.000 meter vrouwen

1. Martina Sábliková (Tsj) - 3.54,93

2. Antoinette de Jong - 3.56,18

3. Natalya Voronina (Rus) - 3.56,58

4. Evgenia Lalenkova (Rus) - 3.57,46

5. Carlijn Achtereekte - 3.57,51

6. Esmee Visser - 3.58,51

9. Reina Anema - 4.02,36

Zaterdag 8 februari

500 meter vrouwen

1. Nao Kodaira (Jap) - 36,65

2. Angelina Golikova (Rus) - 36,78

3. Vanessa Herzog (Oos) - 37,08

4. Olga Fatkulina (Rus) - 37,11

5. Kaylin Irvine (Can) - 37,29

11. Sanneke de Neeling - 37,66

1.000 meter mannen

1. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 1.06,49

2. Thomas Krol - 1.07,017

3. Kjeld Nuis - 1.07,019

4. Zhongyan Ning (Chn) - 1.07,05

5. Havard Lorentzen (Noo) - 1.07,29

8. Kai Verbij - 1.07,48

13. Lennart Velema - 1.07,75

1.500 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 1.50,33

2. Ivanie Blondin (Can) - 1.51,76

3. Ireen Wüst - 1.51,99

4. Evgeniia Lalenkova (Rus) - 1.52,09

5. Yekaterina Shikhova (Rus) - 1.52,54

7. Antoinette de Jong - 1.53,67

8. Melissa Wijfje - 1.53,67

12. Joy Beune - 1.54,78

5.000 meter mannen

1. Patrick Roest - 6.07,40

2. Ted-Jan Bloemen (Can) - 6.07,42

3. Graeme Fish (Can) - 6.10,58

4. Davide Ghiotto (Ita) - 6.10,91

5. Jordan Belchos (Can) - 6.13,11

6. Jorrit Bergsma - 6.13,94

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Femke Kok, Femke Beuling, Sanneke de Neeling

1.000 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Ireen Wüst, Elisa Dul, Sanneke de Neeling

1.500 meter: Ireen Wüst, Melissa Wijfje, Joy Beune, Antoinette de Jong, Sanneke de Neeling

3.000 meter: Esmee Visser, Irene Schouten, Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong, Reina Anema

Mannen

500 meter: Dai Dai Ntab, Jan Smeekens, Kai Verbij, Hein Otterspeer, Jesper Hospes

1.000 meter: Kjeld Nuis, Kai Verbij, Thomas Krol, Dai Dai Ntab, Lennart Velema

1.500 meter: Koen Verweij, Wesly Dijs, Marcel Bosker, Douwe de Vries, Chris Huizinga

5.000 meter: Patrick Roest, Sven Kramer, Jorrit Bergsma, Marcel Bosker, Douwe de Vries