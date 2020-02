Shorttracker Csaba Burján is door de ethische commissie van de Hongaarse schaatsbond voor een jaar geschorst. De olympische kampioen op de relay wordt gestraft omdat hij in een Instagram-post China beledigde.

Burján maakte het filmpje toen hij in december op de drukke luchthaven van Sjanghai stond en zich daar stoorde aan de lange wachtrij. Hij zei in de video onder meer over "fucking China."

Na een storm aan kritiek verwijderde de 25-jarige shorttracker de omstreden post en bood hij zijn excuses aan. Hij zou over de schreef zijn gegaan wegens vermoeidheid na een lange reis.

De Hongaarse schaatsbond MOKSZ nam geen genoegen met die verklaring en besloot deze week om Burján voor een jaar te schorsen.

"Als gevolg van deze ernstige misdraging wordt Burján voor een jaar verbannen uit het nationale schaatsteam", staat in een verklaring op de website. "Hij is in die periode ook niet welkom bij de trainingskampen en tijdens wedstrijden."

Bondscoach bood ontslag aan na beledigingen

De uitlatingen van Burján zorgden binnen de Hongaarse shorttrackwereld voor veel commotie. De ploeg heeft met Lina Zhang een Chinese bondscoach en de blikvangers van de ploeg, broers Shaoang en Shaolin Sándor Liu, zijn half Chinees.

Zhang was zo geschokt dat ze haar ontslag aanbood, maar dat werd door de Hongaarse schaatsbond niet geaccepteerd. Tijdens de EK afgelopen maand in het Hongaarse Debrecen stond ze daarom nog gewoon langs de kant.

Omdat Burján al op non-actief was gesteld, loopt zijn schorsing tot 5 december 2020. Hij heeft twee weken de tijd om tegen de straf in beroep te gaan.

Burján maakte tijdens de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang deel uit van de Hongaarse relayploeg die goud pakte. In die olympische finale werd Nederland gediskwalificeerd.