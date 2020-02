Regerend wereldkampioen Thomas Krol, Kjeld Nuis en Patrick Roest slaan komend weekend bij de wereldbeker in Calgary de 1.500 meter over. De drie schaatsers vinden de afstand niet passen in hun voorbereiding op de WK afstanden van volgende week in Salt Lake City.

Krol (1.000 meter), Nuis (1.000 meter) en Roest (5.000 meter) - de Nederlandse WK-deelnemers op de 1.500 meter - rijden nu maar één afstand in Calgary, waar op de snelle Olympic Oval de laatste wedstrijden voor de WK worden verreden.

Marcel Bosker, Douwe de Vries en Chris Huizinga vervangen de drie Jumbo-Visma-schaatsers op de 1.500 meter in Canada. Koen Verweij, Wesly Dijs zijn de andere Nederlandse inschrijvingen.

Ireen Wüst heeft haar programma voor Calgary ook wat minder zwaar gemaakt. De veelvoudig wereldkampioene heeft zich afgemeld voor de 3 kilometer, waarop ze wordt vervangen door Reina Anema. Wüst rijdt nog wel de 1.000 en 1.500 meter.

Ook op de 1.500 meter is er een wijziging doorgevoerd in de Nederlandse ploeg: Sanneke de Neeling neemt de plaats in van Carlijn Achtereekte.

De wereldbeker in Calgary wordt verreden op vrijdag en zaterdag, zodat de schaatsers voldoende rust hebben voor de WK afstanden. Het belangrijkste toernooi van de winter begint volgende week donderdag en duurt tot en met volgende week zondag.

Nederlandse selectie voor World Cup Calgary (vrouwen) 500 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Femke Kok, Femke Beuling, Sanneke de Neeling

1.000 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Ireen Wüst, Elisa Dul, Sanneke de Neeling

1.500 meter: Ireen Wüst, Melissa Wijfje, Joy Beune, Antoinette de Jong, Sanneke de Neeling

3.000 meter: Esmee Visser, Irene Schouten, Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong, Reina Anema