Bob de Jong is per direct gestopt als coach van de Chinese schaatsploeg. De Nederlander zegt dat de werkomstandigheden onlangs drastisch zijn veranderd en hij daardoor geen vertrouwen meer had in een succesvol seizoen.

"De afgelopen twintig maanden hebben we iets moois opgebouwd vanuit onze trainingsbasis in Calgary en zagen we de resultaten verbeteren. Vanwege de nieuwe structuur viel de basis en het vertrouwen weg voor verdere ontwikkeling van de schaatsers", zegt De Jong dinsdag in gesprek met Schaatsen.nl.

"Rijders en trainers kwamen in andere teams terecht en daardoor raakten rijders hun vertrouwde personen kwijt. Toen na enkele weken de nieuwe structuur nog niet duidelijk was, heb ik het vertrouwen in de Chinese organisatie verloren en heb ik mijn contract opgezegd. Het cultuurverschil was voor mij te groot."

De Jong werd in mei 2018 aangesteld als coach van de Chinese allroundploeg en tekende een contract tot en met de Winterspelen van 2022 in Peking. Daarvoor was de olympisch kampioen op de 10 kilometer van 2006 werkzaam als assistent-coach van de Zuid-Koreaanse schaatsploeg.

Het is nog niet duidelijk wat De Jong nu gaat doen. De viervoudig olympisch medaillewinnaar op de 10 kilometer zal in ieder geval eerst zijn trainersopleiding in Nederland afronden.

Het vertrek van De Jong komt vlak voor de start van de grote toernooien. Volgende week staat in Salt Lake City de WK afstanden op het programma, met twee weken later de WK allround en sprint in het Noorse Hamar.