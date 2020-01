Frank Vreugdenhil en de verrassende Laura van Ramshorst hebben woensdag de Alternatieve Elfstedentocht gewonnen, een wedstrijd van 200 kilometer op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee.

Vreugdenhil was in de mannenwedstrijd de sterkste van een kopgroep van negen. De 35-jarige schaatser rekende op het bergmeer in een sprint af met Crispijn Ariëns en Jordy Harink.

Zij vormden samen met Ronald Kruijer, Marco van der Tuin, Bart van der Vlugt, Niels Immerzeel, Ronald Haasjes en Erwin Mesu de beslissende kopgroep, die met nog minder dan 50 kilometer te gaan ontstond.

Verschillende vluchters probeerden in de slotfase een sprint te ontlopen, maar dat lukte niet. Vreugdenhil toonde zich net als vorig jaar de sterkste.

De rijder van AB Vakwerk is de eerste man die de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee twee jaar op rij wint. De wedstrijd wordt sinds 1989 bijna jaarlijks verreden in Oostenrijk.

Laatste zes winnaars van de Alternatieve Elfstedentocht 2020: Frank Vreugdenhil en Laura van Ramshorst

2019: Frank Vreugdenhil en Iris van der Stelt

2018: Erik-Jan Kooiman en Anne Tauber

2017: Crispijn Ariëns en Lisa van der Geest

2016: Niels Mesu en Birgit Witte

2015: Erwin Mesu en Yvonne Spigt

Van Ramshorst solo naar eerste zege

In de vrouwenwedstrijd reed Van Ramshorst in de absolute slotfase weg bij haar vijf medevluchters, waarna ze solo naar de winst schaatste. Emma Engbers eindigde als tweede en Beau Wagemaker als derde.

Na een slijtageslag waren met nog één ronde van 10 kilometer te gaan alleen Van Ramshorst, Engbers, Wagemaker, Jade van der Molen, Chantal Hendriks en Tessa Snoek nog over vooraan.

De 25-jarige Van Ramshorst sloeg in de absolute finale een gaatje met haar medevluchters en boekte in een van de mooiste wedstrijden op de kalender haar eerste marathonzege op het hoogste niveau.