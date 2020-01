Kjeld Nuis erkende zondag na het behalen van zijn eerste Nederlandse sprinttitel dat hij gedurende het weekend in Thialf over geluk niet te klagen had. De schaatser van Jumbo-Visma profiteerde van een val van Ronald Mulder op de tweede 500 meter.

"Ik ben wel blij dat ik hier met de vlag om mijn schouders mag rondrijden, maar het is een beetje als Roest en Pedersen", aldus Nuis tegen de NOS na zijn eerste Nederlandse titel sprint.

Daarmee verwees hij naar Patrick Roest, die in 2018 de wereldtitel allround won in Amsterdam nadat klassementsleider Sverre Lunde Pedersen op de afsluitende 10 kilometer onderuitging en een zeker lijkende titel in rook zag opgaan.

"Het is nooit leuk, ik zat echt niet te juichen toen Ronald viel. Hij rijdt gewoon heel goed, maar dan stapt hij op een blokje en is het meteen klaar", toonde Nuis medeleven met Mulder.

Door de val van Mulder viel er een tweede belangrijke concurrent voor Nuis weg. Zaterdag werd Hein Otterspeer op de eerste 1.000 meter tegen Nuis gediskwalificeerd na twee valse starts. Nuis wilde niet te veel focussen op het fortuin dat hij had in Thialf.

"Ik heb geluk gehad, maar dat mag ook weleens. Ik heb wekenlang pech gehad door met griep op de bank te liggen. Nu heb ik het geluk aan mijn zijde en rijd ik hier met de vlag rond. Het is mijn eerste nationale titel sprint, daar ben ik erg trots op."

Kjeld Nuis lacht en zwaait naar het publiek in Thialf na het behalen van zijn eerste Nederlandse titel sprint. (Foto: Pro Shots)

'Reed op 500 meter harder bij inrijden dan tijdens race'

De blijdschap om zijn eerste nationale sprinttitel overheerste dus bij de dertigjarige Leidenaar, maar tevreden over zijn optreden in Thialf was hij allerminst.

"Ik heb twee slechte 500 meters gereden, met veel fouten. Ik was wel scherp, maar kon het niet op het ijs krijgen. De tweede 1.000 meter was weer een stapje beter dan de eerste, maar eigenlijk moet ik die andere jongens met een seconde wegrijden. Dit is niet mijn niveau."

Op de 500 meter kwam Nuis tot twee keer toe niet verder dan de zesde plaats, tot zijn eigen woede en frustratie. "Ik was superkwaad na mijn 500 meter. Ik denk dat ik bij het inrijden harder reed dan in de wedstrijd vandaag. Toen reed ik los, en ik kon het niet los laten tijdens de race. Daar moet ik aan werken."

Toch was Nuis niet helemaal ontevreden over zijn eerste optreden na langdurige ziekte. "Een titel is een titel, maar dit is voor mij meer een opstap na anderhalve maand geen wedstrijd gereden te hebben", relativeerde hij zijn wisselvallige optreden.

"Normaal hoor ik ook niets van tussentijden, dan klinkt het startschot en ben ik weg. Die scherpte, dat vuur… dat heb ik niet gevoeld. Daar ben ik echt naar op zoek. Maar vier keer rijden in een weekend is goed voor het ritme, vanaf nu word ik elke wedstrijd alleen maar beter."