Suzanne Schulting reed in drie dagen vijftien races bij de EK shorttrack in het Hongaarse Debrecen en veertien keer kwam ze als eerste over de streep. De 22-jarige Nederlandse prolongeerde zo haar Europese titel in het individuele toernooi én op de relay met de Nederlandse ploeg.

"Voor mij was dit absoluut een droomweekend", zei Schulting zondag na de relay tegen de NOS. "Het is echt bizar dat ik me voor de superfinale al Europees kampioen mocht noemen."

De Friezin won zaterdag de 1.500 en de 500 meter en reed zondag ook soeverein naar goud op de 1.000 meter. De olympisch kampioene op de kilometer had na drie van de vier afstanden in het klassement zo'n grote voorsprong op haar rivalen, dat ze alleen maar hoefde te rijden in de 3.000 meter-superfinale om de EK-titel veilig te stellen.

"Gewoon drie keer goud na drie afstanden, dat is echt sick", snikte een emotionele Schulting na de finale van de 1.000 meter bij de NOS. "Natuurlijk was het van tevoren het doel om drie keer goud te winnen, maar dat is zó lastig. Het is echt top dat ik zo steady heb gereden."

Schulting kreeg in de 3.000 meter-superfinale een penalty, maar dat deerde haar niet. "Ik hoefde eigenlijk niks meer in die race, dus ik reed volledig zonder focus in de rondte", zei de titelverdedigster, niet nog zonder succes probeerde om teamgenote Lara van Ruijven op het eindpodium te krijgen.

Met Van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries prolongeerde slotrijdster Schulting even later ook de Europese titel op de aflossing door af te rekenen met eeuwige rivaal Italië. "Als team hebben we een onwijs goede relay gereden, de beste van het seizoen", aldus Schulting. "Om af te sluiten met teamgoud, maakt het weekend helemaal compleet."

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om te bekijken hoe de Nederlandse vrouwen de Europese titel op de relay vieren.