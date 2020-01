Suzanne Schulting heeft zich zondag bij het EK shorttrack in het Hongaarse Debrecen overtuigend geplaatst voor de finale van de 1.000 meter. De 22-jarige Nederlandse kan in die eindstrijd al haar Europese titel prolongeren.

Schulting reed in de halve finales van de 1.000 meter haar twaalfde race bij de EK (relays meegerekend) en voor de twaalfde keer kwam ze als eerste over de streep.

De Friezin, die zaterdag goud pakte op de 1.500 en de 500 meter, nam met een machtige versnelling afstand van haar rivalen en kwam ruim voor de Belgische Hanne Desmet over de finish.

In de andere halve finale plaatsten Lara van Ruijven en Arianna Fontana zich voor de finale van de kilometer. De Italiaanse is na twee afstanden de grootste concurrent van Schulting in het klassement, al is het gat met 47 punten heel groot. Er zijn nog maximaal 68 punten te verdienen.

Bij de mannen kwalificeerden Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat zich voor de finale. De Nederlanders profiteerden van een penalty voor een concurrent in de halve eindstrijd.