Suzanne Schulting heeft zondag op zeer dominante wijze haar Europese titel shorttrack geprolongeerd. De 22-jarige Nederlandse won in het Hongaarse Debrecen drie van de vier afstanden. Ze sloot haar toernooi af met goud op de relay met de Nederlandse ploeg.

Schulting reed zondag in de finale van de 1.000 meter haar dertiende race bij de EK (relays meegerekend) en voor de dertiende keer kwam ze als eerste over de streep. In haar veertiende optreden - de 3.000 meter superfinale - kreeg ze een penalty, maar dat deerde haar niet.

"Dit is echt sick, drie keer goud", zei een emotionele Schulting, die zaterdag al de 1.500 en de 500 meter won, direct na de 1.000 meter tegen de NOS.

De Friezin kroonde zich vorig jaar in Dordrecht voor het eerst tot Europees kampioen. Toen won ze de 1.500 en de 3.000 meter-superfinale. Jorien ter Mors was in 2014 de eerste Nederlandse shorttrackster die de EK-titel veroverde.

Lara van Ruijven eindigde achter Schulting als tweede op de 1.000 meter en stond toen derde in het klassement, maar na een vijfde plek op de afsluitende 3.000 meter eindigde ze op twee punten van de Italiaanse Martina Valcepina als vierde. Zevenvoudig Europees kampioene Arianna Fontana uit Italië stelde het zilver veilig.

Op de relay prolongeerden Schulting en Van Ruijven samen met Yara van Kerkhof en Rianne de Vries de Europese titel. Italië reed naar het zilver en Rusland eindigde op grote afstand als derde.

Eindklassement bij de vrouwen 1. Suzanne Schulting (Ned) - 102 punten

2. Arianna Fontana (Ita) - 68

3. Martina Valcepina (Ita) - 34

4. Lara van Ruijven (Ned) - 32

5. Ekaterina Efremenkova (Rus) - 30

12. Yara van Kerkhof (Ned) - 3

De Laat net naast podium

In het mannentoernooi haalde Itzhak de Laat net niet voor het eerst in zijn carrière het eindpodium van het EK. De 25-jarige Nederlander stond na een vierde plek op de 1.000 meter derde in het klassement, maar hij verspeelde het brons in de 3.000 meter-superfinale.

De Rus Semen Elistratov won de laatste afstand en klom zo naar de derde plek in het eindklassement, achter Shaoang Liu (goud) en Shaolin Sándor Liu (zilver). De Hongaarse broers stopten in de slotfase van de 3.000 meter met hard schaatsen en streden zo niet met elkaar om de Europese titel.

Daan Breeuwsma, die zondag vijfde werd in de finale van de 1.000 meter, kwam in de superfinale als zesde over de streep en eindigde als zevende in het klassement.