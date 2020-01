Kjeld Nuis is zondag Nederlands kampioen sprint geworden. Hij profiteerde van een val bij leider Ronald Mulder op de tweede 500 meter. Bij de vrouwen ging de eindzege in Thialf naar Letitia de Jong en plaatste Jorien ter Mors zich voor het WK sprint.

Nuis won zondag de afsluitende 1.000 meter, waarmee hij Lennart Velema en Gijs Esders nipt achter zich hield in de einduitslag. De tweevoudig olympisch kampioen maakte in Heerenveen zijn rentree na anderhalve maand ziekte.

Mulder zat na zaterdag in een zetel om de sprinttitel te pakken maar de 33-jarige Zwollenaar ging zondag op de 500 meter hard onderuit nadat hij op een blokje stapte.

Met de handen voor het gezicht bleef Mulder enige tijd teleurgesteld op het ijs liggen. Ogenschijnlijk zonder verwondingen kon hij zelf weer opstaan.

Nuis pakte naast de titel ook een startbewijs voor het WK sprint. De in Heerenveen afwezige Kai Verbij en Dai Dai Ntab waren al zeker van deelname aan dat toernooi.

Ronald Mulder ligt na zijn val op het ijs. (Foto: Pro Shots)

De Jong Nederlands kampioen, Ter Mors pakt WK-ticket

Letitia de Jong won drie van de vier afstanden bij de vrouwen. Alleen op de tweede 500 meter werd ze zondag met vijf honderdsten van een seconde verschil verslagen door Femke Kok (37,94 om 37,99).

Achter De Jong werd Ter Mors tweede in het klassement, waardoor zij een ticket voor de WK sprint verdient. De Jong was net als Jutta Leerdam al zeker van WK-deelname.

Kok werd op 0,17 punt achterstand van Ter Mors derde, waardoor het negentienjarige talent net naast een WK-ticket greep.

De 26-jarige De Jong is voor de tweede keer Nederlands kampioen sprint. In 2018 was ze ook de beste en vorig jaar eindigde ze als tweede.

De zege ging toen naar Leerdam, die ontbrak op dit NK. Ze wil zich in alle rust voorbereiden op de WK afstanden van 13 tot en met 16 februari in het Amerikaanse Salt Lake City.

Letitia de Jong won drie van de vier afstanden in Thialf. (Foto: Pro Shots)