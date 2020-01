Melissa Wijfje heeft zondag de 1.500 meter gewonnen op de NK allround in Heerenveen, waar Antoinette de Jong de leiding in het klassement behoudt. Bij de mannen heeft Jan Blokhuijsen na drie afstanden de nationale titel voor het grijpen.

De 24-jarige De Jong, die zaterdag de 500 en 3.000 meter won, verdedigt later op de dag bij de 5 kilometer een voorsprong van twee seconden op Wijfje. Zij hebben in de strijd om de nationale titel een ruime voorsprong op de overige schaatssters.

De winnaar van het NK allround bij de vrouwen én de mannen plaatst zich voor het WK allround, dat van 28 februari tot en met 1 maart wordt gehouden in het Noorse Hamar. De Jong heeft net als Ireen Wüst al een ticket op zak. Mocht zij het NK winnen, dan gaat het ticket naar de nummer twee.

Wijfje was met 1.54,94 exact een seconde sneller dan De Jong op de schaatsmijl. Joy Beune werd derde en nam daarmee de derde plek in het klassement over van Carlijn Achtereekte.

Blokhuijsen won zondag ook de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

Blokhuijsen breidt leiding uit

Bij de mannen breidde Jan Blokhuijsen zijn leiding in het klassement uit door de 1.500 meter te winnen. Met 1.46,51 bleef hij Marcel Bosker (1.46,74) en Douwe de Vries (eveneens 1.46,74) nipt voor.

Later op de dag rijden de mannen de 10 kilometer, waar Blokhuijsen zijn zege kan veiligstellen. Hij verdedigt een voorsprong van 7,74 seconden op Bosker en 19,40 seconden op De Vries.

Veel toppers zijn er wegens uiteenlopende redenen dit weekend niet bij in Thialf. Sven Kramer en Patrick Roest hebben zich al verzekerd van deelname aan het WK allround.