Jan Blokhuijsen is zondag in Thialf voor de derde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen allround geworden. Door zijn eindzege verzekerde hij zich tevens van deelname aan het WK allround. Bij de vrouwen ging de titel naar Antoinette de Jong en het laatste WK-ticket naar nummer twee Melissa Wijfje.

Blokhuijsen startte de tweede dag van het nationale allroundtoernooi als klassementsleider en breidde zijn voorsprong verder uit door de 1.500 meter te winnen. Met 1.46,51 bleef hij Marcel Bosker (1.46,74) en Douwe de Vries (eveneens 1.46,74) nipt voor.

Op de afsluitende 10 kilometer verdedigde Blokhuijsen een marge van 7,74 seconden op naaste concurrent Bosker. In een direct duel rekende de dertigjarige Noord-Hollander door een sterker slot af met de zeven jaar jongere Bosker (13.08,63 om 13.11,19) en kwam hij juichend over de finish.

Uittredend Nederlands kampioen De Vries won de slotafstand met een tijd van 13.05,65 en moest zich in het eindklassement tevreden stellen met brons.

Voor Blokhuijsen, die vorig seizoen een jaar vrijaf nam van het topschaatsen, was het na 2016 en 2017 zijn derde Nederlandse titel allround. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met onder meer Ard Schenk, Falko Zandstra en Gianni Romme. Recordhouder is nog altijd Hilbert van der Duim met zeven eindzeges. Sven Kramer was zes keer de beste.

Door zijn zege plaatste Blokhuijsen zich tevens voor het WK allround, dat van 28 februari tot en met 1 maart gehouden wordt in het Noorse Hamar. Patrick Roest en Kramer hadden zich al geplaatst voor dat toernooi en sloegen daarom de nationale strijd in Thialf over.

Antoinette de Jong pakte na 2016 haar tweede nationale titel allround (Foto: Pro Shots)

Titel voor De Jong, Wijfje pakt WK-ticket

De 24-jarige Antoinette de Jong, die zaterdag de 500 en 3.000 meter won, had zondag aan tweede plaatsen op de 1.500 en 5.000 meter voldoende om de titel veilig te stellen.

Omdat De Jong net als Ireen Wüst al zeker was van deelname aan het WK allround, pakte Wijfje het derde ticket. De 24-jarige Zuid-Hollandse won de 1.500 meter en moest vervolgens op de afsluitende 5 kilometer twee seconden goedmaken op De Jong.

De Friezin bleef Wijfje echter ruim voor, al moest ze de afstandswinst laten aan haar Jumbo-Visma-ploeggenote Carlijn Achtereekte. Met 6.56,46 bleef zij De Jong (6.58,38) bijna twee seconden voor. Achtereekte, die vorig jaar het NK allround nog won, nam daardoor de derde plek in het klassement over van Joy Beune.