Jumbo-Visma begint samen met Unox vanaf komend seizoen een ploeg in het marathonschaatsen. Het team komt onder leiding van trainer Jac Orie.

"Het eerste jaar zal voor ons als nieuwkomer een leerjaar worden, waarin we ons in de verschillende wedstrijden willen tonen en hopelijk een aantal keren meedoen voor de podiumplekken", zegt Orie, die bij Jumbo-Visma langebaanschaatsers als Sven Kramer en Kjeld Nuis onder zijn hoede heeft.

Op lange termijn heeft de nieuwe ploeg grote ambities. "De komende jaren willen we als team verder groeien, zodat we gaan behoren tot een van de beste marathonteams van Nederland", aldus Orie.

Unox, dat als onderdeel van Unilever rookworst en soep verkoopt, is al jarenlang actief in het (marathon)schaatsen. Het bedrijf is hoofdsponsor van de Stichting Natuurijs Klassiekers, dat marathons op natuurijs organiseert.

"Schaatsen is praktisch Nederlands erfgoed en brengt elk jaar veel mensen bij elkaar. Als Unox willen we graag de magen en harten van alle Nederlanders verwarmen en wij zien hier een belangrijke rol voor deze oer-Hollandse sport", zegt Debora van der Zee, vice-directeur van Foods Benelux bij Unilever. "Hopelijk kunnen we ooit weer met een warme kom erwtensoep genieten van de Elfstedentocht."

Jumbo-Visma-coach Jac Orie. (Foto: Pro Shots)

Workshops voor behoud stchaatscultuur

Unox en Jumbo-Visma gaan zich met workshops inzetten voor het behoud van de schaatscultuur. Doel daarbij is dat "elk kind voor zijn twaalfde levensjaar de schaatsbeweging beheerst".

Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma: "Schaatsen is een van de dingen waar Nederlanders enorm in uitblinken. Daar mogen we met z'n allen best trots op zijn."

"Samen met Unox gaan onze talenten zich de komende periode inzetten om ook de jonge generaties te laten genieten van deze prachtige sport."