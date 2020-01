Suzanne Schulting is in de wolken met haar prestaties op de tweede dag van de EK shorttrack. De Friezin veroverde in het Hongaarse Debrecen op imponerende wijze goud op de 1.500 én de 500 meter.

"Ik ben hier heel erg blij mee. Dit was een topdag, beter kon het eigenlijk niet gaan", zei Schulting zaterdag tegen Omrop Fryslan. "Ik ben gewoon in heel goede doen. Alles valt goed en daar geniet ik op dit moment enorm van."

De 22-jarige Schulting toonde zich de gehele dag oppermachtig. In de finale van de 1.500 meter kwam ze met een behoorlijke marge als eerste over de streep en ook in de eindstrijd van de 500 meter kwam haar overwinning geen moment in gevaar.

"Toen ik mijn tijd op de 1.500 meter zag, was ik wel een beetje impressed", zei Schulting. "Ik heb laten zien dat ik een enorm harde versnelling in huis heb. Eigenlijk had ik niet verwacht dat het zo hard kon gaan op de 1.500 meter."

Suzanne Schulting prolongeerde haar Europese titel op de 1.500 meter. (Foto: Getty Images)

'Kwestie van koppie erbij houden'

Op de 500 meter gold ze vooraf niet als torenhoge favoriet - Schulting veroverde in haar loopbaan nooit eerder een EK-medaille op de kortste afstand - maar ze werkte zich overtuigend naar de finale en ook daarin bleek ze duidelijk de beste.

"Een half uur na de finale van de 1.500 meter moest ik al beginnen aan de kwartfinales van de 500 meter", blikte ze terug op haar drukke wedstrijdschema in Debrecen. "Dan is het een kwestie van koppie erbij houden en dat heb ik gedaan."

"Zondag moet ik hetzelfde doen op de 1.000 meter. Ik ben blij met het niveau wat ik heb laten zien en dat wil ik vasthouden. Dat het meezit, heb ik vooral aan mezelf te danken."

Schulting, de regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter, schaatst op de slotdag ook de superfinale en komt met Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven in actie in de finale van de relay.