Suzanne Schulting en Itzhak de Laat hebben zich zaterdag bij de EK shorttrack in het Hongaarse Debrecen voor de finale van de 1.500 meter geplaatst. Yara van Kerkhof en Daan Breeuwsma redden het niet.

De 22-jarige Schulting won haar heat in de halve finales en was overall de snelste. In de tweede halvefinalerace werd Van Kerkhof zesde, terwijl een plek bij de eerste twee vereist was.

Bij de mannen presteerde De Laat hetzelfde als Schulting: hij won zijn heat en was de snelste van allemaal. Breeuwsma eindigde een race later in de achterhoede en werd bovendien gediskwalificeerd.

Later dit weekend staan Schulting, Van Kerkhof en Lara van Ruijven op de 500 en 1.000 meter in de kwartfinales. Het trio is samen met Rianne de Vries bovendien halvefinalist op de relay. Schulting werd vorig jaar in Dordrecht Europees kampioene en pakte goud op de 1.500 meter en relay.

De Laat en Breeuwsma staan eveneens in de kwartfinales van de 500 en 1.000 meter en hopen met Dylan Hoogerwerf en Sven Roes ook de finale van de relay te bereiken.