Suzanne Schulting heeft zaterdag haar Europese titel op de 1.500 meter geprolongeerd. De 22-jarige Friezin was in het Hongaarse Debrecen oppermachtig in de finale. Bij de mannen veroverde Itzhak de Laat op dezelfde afstand zilver.

De 22-jarige Schulting liet in de halve finales al zien sterk te zijn en maakte haar favorietenrol waar in de finale. Ze controleerde de race en had een behoorlijke marge bij de finish. Het zilver was voor de Italiaanse Arianna Fontana en Anna Seidel uit Duitsland pakte brons.

Schulting werd vorig jaar in Dordrecht al Europees kampioen - twee maanden later werd ze ook wereldkampioen - en pakte toen dus eveneens goud op de 1.500 meter. Ook was ze toen met de Nederlandse ploeg de beste op de relay.

Bij de mannen reed De Laat een sterke race. Hij ging in de slotfase aan de leiding, maar moest de Hongaar Shaoang Liu uiteindelijk voor zich dulden. Het brons was voor Vladislav Bykanov uit Israël. De Laat pakte individueel zijn eerste internationale medaille.

Zowel Schulting als De Laat had zich eerder op de dag al overtuigend voor de 1.500-meterfinale geplaatst. Yara van Kerkhof en Daan Breeuwsma slaagden daar niet in; zij strandden in de halve eindstrijd.

Er volgen mogelijk meer medaillekansen

Later dit weekend staan Schulting, Van Kerkhof en Lara van Ruijven op de 500 en 1.000 meter in de kwartfinales. Het trio is samen met Rianne de Vries bovendien halvefinalist op de relay.

De Laat en Breeuwsma staan eveneens in de kwartfinales van de 500 en 1.000 meter en hopen met Dylan Hoogerwerf en Sven Roes ook de finale van de relay te bereiken in Hongarije.

Sjinkie Knegt doet niet mee in Debrecen. Nederlands meest succesvolle shorttracker ooit is nog op de weg terug nadat hij vorig jaar ernstige brandwonden opliep.