Suzanne Schulting heeft zaterdag grote indruk gemaakt op de EK shorttrack in het Hongaarse Debrecen. De Friezin prolongeerde haar Europese titel op de 1.500 meter én veroverde goud op de 500 meter. Bij de mannen pakte Itzhak de Laat zilver op de 1.500 meter.

De 22-jarige Schulting liet in de halve finales van de 1.500 meter al zien sterk te zijn en maakte haar favorietenrol waar in de finale. Ze controleerde de race en had een behoorlijke marge bij de finish. Het zilver was voor de Italiaanse Arianna Fontana en Anna Seidel uit Duitsland pakte brons.

Schulting werd vorig jaar in Dordrecht al Europees kampioen - twee maanden later werd ze ook wereldkampioen - en pakte toen dus eveneens goud op de 1.500 meter. Ook was ze toen met de Nederlandse ploeg de beste op de relay.

Later op zaterdag imponeerde Schulting ook op de 500 meter. De Nederlandse plaatste zich overtuigend voor de finale en kwam daarin geen enkel moment in de problemen. Voor Schulting is het haar eerste EK-medaille op de 500 meter. Ze pakte vorig jaar wel WK-brons op de kortste afstand.

Lara van Ruijven reed eveneens de finale van de 500 meter, maar ze slaagde er niet in op het podium te eindigen. De regerend wereldkampioene op de kortste afstand eindigde als vierde, achter de Italiaanse Martina Valecepina (tweede), de Poolse Natalia Maliszewska (derde) en Schulting.

Schulting, Yara van Kerkhof en Van Ruijven staan zondag nog in de kwartfinales van de 1.000 meter. Daarnaast is het trio samen met Rianne de Vries finalist op de relay. Het viertal won zaterdag overtuigend de tweede heat in de halve finale. De eindstrijd staat zondag op het programma.

Suzanne Schulting maakte grote indruk bij de EK shorttrack. (Foto: Pro Shots)

De Laat pakt zilver op 1.500 meter

Op de 1.500 meter bij de mannen veroverde De Laat zilver dankzij een sterke race. Hij ging in de slotfase aan de leiding, maar moest de Hongaar Shaoang Liu uiteindelijk voor zich dulden. Het brons was voor Vladislav Bykanov uit Israël. De Laat pakte individueel zijn eerste internationale medaille.

Op de 500 meter bij de mannen plaatste De Laat zich eveneens voor de finale, maar op de kortste afstand greep hij naast het eremetaal. De Nederlander reed lange tijd op de tweede plek, maar liet zich in de slotfase passeren en eindigde als vierde.

De zege ging naar de Hongaar Shaolin Sandor Liu en zijn landgenoot en jongere broer Shaoang Liu werd tweede, voor de Rus Semen Elistratov. De Laat bleef de Belg Stijn Desmet nog wel voor. Daan Breeuwsma strandde in de halve eindstrijd van de 500 meter en eindigde als derde in de B-finale.

Breeuwsma en De Laat, die zondag de kwartfinales van de 1.000 meter schaatsen, bereikten met Dennis Visser en Sven Roes de finale van de relay. Het viertal liet Italië en Duitsland achter zich in de tweede heat van de halve eindstrijd en gaat zondag op voor de medailles.

Sjinkie Knegt doet niet mee in Debrecen. Nederlands meest succesvolle shorttracker ooit is nog op de weg terug nadat hij vorig jaar ernstige brandwonden opliep.