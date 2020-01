Ronald Mulder en Letitia de Jong hebben zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om de titel bij het NK sprint in Heerenveen. De Overijsselaar en de Friezin wonnen de eerste 500 meter.

Mulder maakte indruk met een tijd van 34,86, waarmee hij meteen een gevoelige tik uitdeelde aan de concurrentie. Gijs Esders (tweede in 35,22) en Jesper Hospes (derde in 35,29) volgden op ruime afstand.

Kjeld Nuis kwam met 35,47 niet verder dan de zesde plaats. De Zuid-Hollander maakte zijn rentree na anderhalve maand ziek te zijn geweest en moet op het NK de eindzege pakken om zich voor het WK sprint te plaatsen.

Hein Otterspeer is de titelverdediger. De Zuid-Hollander moest met 35,42 genoegen nemen met de vijfde plaats op de 500 meter en is dus net als Nuis veroordeeld tot een inhaalrace op de nog resterende afstanden.

Titelverdediger Leerdam afwezig

De Jong was oppermachtig op de 500 meter bij de vrouwen. De Friezin bleef met 37,92 het supertalent Femke Kok (tweede in 38,13) en Sanneke de Neeling (derde in 38,29) ruim voor.

Jorien ter Mors, die net terug is na lang blessureleed, en Ireen Wüst, die het sprinttoernooi de voorkeur geeft boven het allroundtoernooi, moesten genoegen nemen met respectievelijk de zesde (38,43) en zevende plaats (38,46).

Jutta Leerdam is de titelverdediger, maar is er dit jaar niet bij. De Noord-Hollandse wil zich in alle rust voorbereiden op de WK afstanden van 13 tot en met 16 februari in het Amerikaanse Salt Lake City.

De winnaar van het NK sprint bij de vrouwen en de mannen plaatst zich voor het WK sprint, dat van 28 februari tot en met 1 maart wordt gehouden in Hamar.

Tegelijkertijd met het NK sprint vindt dit weekend het NK allround plaats in Heerenveen. De winnaar daarvan verzekert zich van een ticket voor het WK allround van over een maand in Hamar.