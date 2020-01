Ronald Mulder en Letitia de Jong gaan aan de leiding in het algemeen klassement na de openingsdag zaterdag van het NK sprint in Heerenveen. Kjeld Nuis liet zien op de weg terug te zijn met de zege op de 1.000 meter.

Mulder deelde eerst een enorme tik uit aan de concurrentie op de 500 meter. Hij was oppermachtig met een tijd van 34,86 seconden en was daarmee veel sneller dan de nummer twee Gijs Esders (35,22) en de nummer drie Jesper Hospes (35,29).

Nuis kwam op de 500 meter met 35,47 niet verder dan de enigszins teleurstellende zesde plaats, maar herstelde zich op de 1.000 meter. Hij was daarop veruit de rapste met 1.08,88, gevolgd door Mulder met 1.09,42 en Lennart Venema met 1.09,44.

Hein Otterspeer is de titelverdediger, maar zal die niet prolongeren. Hij startte op de 1.000 meter tot twee keer toe vals tegen Nuis, die daardoor alleen moest rijden, en doet om die reden niet meer mee in de strijd om het goud.

Mulder heeft aan kop van het algemeen klassement een voorsprong van 0,34 op naaste achtervolger Nuis en 0,51 op nummer drie Esders. Zondag worden de tweede 500 en 1.000 meter verreden.

Nuis, die zijn rentree maakt na anderhalve maand ziek te zijn geweest, moet de eindzege pakken op het NK sprint om zich te plaatsen voor het WK sprint, dat van 28 februari tot en met 1 maart wordt gehouden in Hamar.

Letitia de Jong gooit haar handen in de lucht. (Foto: Pro Shots)

De Jong wint 500 en 1.000 meter

Bij de vrouwen won De Jong de 500 én de 1.000 meter. Ze maakte vooral indruk op de 1.000 meter. Ze troefde daarop met een tijd van 1.14,75 minuten de pure specialisten Jorien ter Mors (tweede in 1.15,07) en Ireen Wüst (derde in 1.15,33) af.

De Jong gaf eerder al haar visitekaartje af op de 500 meter. Ze bleef daarop met 37,92 het pas negentienjarige supertalent Femke Kok (tweede in 38,13) en Sanneke de Neeling (derde in 38,29) ruim voor.

Ter Mors, die net terug is na lang blessureleed, en Wüst, die het sprinttoernooi de voorkeur geeft boven het allroundtoernooi, moesten genoegen nemen met respectievelijk de zesde (38,43) en zevende plaats (38,46).

De Jong heeft aan kop van het algemeen klassement een voorsprong van 0,67 seconden op naaste achtervolger Ter Mors en 0,83 op nummer drie Wüst. Zondag worden eveneens de tweede 500 en 1.000 meter verreden.

Jutta Leerdam is de titelverdediger, maar is er dit jaar niet bij. De Noord-Hollandse wil zich in alle rust voorbereiden op de WK afstanden van 13 tot en met 16 februari in het Amerikaanse Salt Lake City.