Jouke Hoogeveen heeft zaterdag de Nederlandse titel marathonschaatsen veroverd op natuurijs. De 41-jarige Noord-Hollander was de beste op de Oostenrijkse Weissensee.

Hoogeveen maakte in de race over 150 kilometer onder zware weersomstandigheden indruk met een fraaie demarrage. Hij ging er voor het ingaan van de slotronde alleen vandoor en kwam uiteindelijk met ruime voorsprong solo over de finish.

Op liefst een minuut achterstand van Hoogeveen legde Gary Hekman in een spannende sprint-a-deux ten koste van titelverdediger Mart Bruggink (derde) beslag op het zilver.

Hoogeveen is de oudste Nederlandse kampioen marathonschaatsen ooit op natuurijs. De routinier van Bouwselect was in het verleden al wel een paar keer dicht bij het goud, maar greep er telkens naast.

"Ik zit er al zo lang op te wachten. Ik wist dat ik een keer kon winnen", zei Hoogeveen tegen Schaatsen.nl. "Ik ben vandaag een paar keer gevallen, maar ik ben het blijven proberen."

Het NK marathonschaatsen op natuurijs wordt bijna ieder jaar verreden op de Weissensee. De laatste keer dat hij plaats kon vinden in Nederland was in 2013, toen Christijn Groeneveld zegevierde op het Veluwemeer.