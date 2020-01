Antoinette de Jong is hard op weg naar de titel bij het NK allround in Heerenveen. De Friezin gaat na de openingsdag van zaterdag riant aan kop van het algemeen klassement dankzij zeges op de 3.000 meter én de 500 meter.

De Jong noteerde op de 3.000 meter een tijd van 4.00,66 minuten en hield daarmee titelverdediger Carlijn Achtereekte (tweede in 4.02,84) en Melissa Wijfje (derde in 4.02,87) ruim achter zich.

De kampioene van 2016 bleef eerder op de dag op de 500 meter met 38,95 Melissa Wijfje (tweede in 39,17) en Joy Beune (derde in 39,43) ook al ruim voor.

De Jong heeft voor de 1.500 meter van zondag een voorsprong van 1,77 seconden op naaste achtervolger Wijfje, 4,16 op nummer drie Beune en 4,69 op nummer vier Achtereekte. Na de 1.500 meter wordt ook nog de 5.000 meter verreden.

Esmee Visser meldde zich af na de openingsdag omdat ze zich leeg voelde. De Zuid-Hollandse werd slechts negentiende op de 500 meter (41,42) en vijfde op de 3.000 meter (4.04,59).

Jan Blokhuijsen in actie tijdens het NK allround. (Foto: Pro Shots)

Geerdinck wint 500 meter bij mannen

Bij de mannen heeft Jan Blokhuijsen de beste papieren voor de titel. De Noord-Hollander gaat aan kop van het algemeen klassement dankzij een zege op de 5.000 meter en een vierde plaats op de 500 meter.

Blokhuijsen vocht op de 5.000 meter een spannend duel uit met Marcel Bosker en troefde zijn concurrent in de laatste honderden meters nipt af (6.18,02 om 6.18,32). Titelverdediger Douwe de Vries eindigde als derde in 6.19,55.

Thomas Geerdinck was verrassend de beste op de 500 meter. De Overijsselaar klokte 35,50 en verschalkte daarmee op overtuigende wijze Louis Hollaar (tweede in 35,89) en Tjerk de Boer (derde in 36,31).

Blokhuijsen heeft voor de 1.500 meter van zondag een voorsprong van 0,93 op naaste achtervolger Bosker, 2,45 op nummer drie Geerdinck en 2,68 op nummer vier De Vries. Na de 1.500 wordt ook nog de 10.000 meter verreden.

De winnaar van het NK allround bij de vrouwen én de mannen plaatst zich voor het WK allround, dat van 28 februari tot en met 1 maart wordt gehouden in het Noorse Hamar. Veel toppers zijn er wegens uiteenlopende reden dit weekend niet bij in Thialf.