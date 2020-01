In Heerenveen is zaterdag de eerste dag van het gecombineerde NK allround en NK sprint. Volg alle wedstrijden in Thialf hier live.





WK-tickets op het spel Goedendag en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen op het NK sprint en het NK allround. NK allround · De Jong deelt eerste tikje uit

Antoinette de Jong heeft de eerste slag geslagen op het NK allround. De 24-jarige Friese wint de 500 meter in een tijd van 38,95. Daarmee slaat ze direct een gaatje met concurrenten Melissa Wijfje (tweede in 39,17) en Joy Beune (derde in 39,43). Titelverdedigster Carlijn Achtereekte levert zelfs ruim een seconde in ten opzichte van De Jong (40,15) en moet het doen met de vierde plaats. NK allround · Over een kwartiertje barst het schaatsspektakel in Thialf los met de 500 meter voor de allroundvrouwen. De favorieten voor de titel komen in de laatste drie ritten in actie:



8. Muriël Meijer-Carlijn Achtereekte

9. Melissa Wijfje-Reina Anema

10. Joy Beune-Antoinette de Jong Schaatsen · Dit is het volledige programma voor vandaag:



NK allround

11.30 uur: 500 meter vrouwen

11.53 uur: 500 meter mannen

12.33 uur: 3.000 meter vrouwen

16.03 uur: 5.000 meter mannen



NK sprint

13.42 uur: 1e 500 meter vrouwen

14.05 uur: 1e 500 meter mannen

14.42 uur: 1e 1.000 meter vrouwen

15.10 uur: 1e 1.000 meter mannen NK allround · Antoinette de Jong is al geplaatst voor het WK allround, maar doet 'gewoon' mee dit weekend. Omdat Wüst de voorkeur geeft aan het NK sprint, is De Jong ook meteen de torenhoge favoriet. Mocht ze die rol verzilveren, dan gaat de nummer twee mee naar het WK. Voor die plek zijn veel gegadigden, zoals Joy Beune, Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte. Bij de mannen doen de al voor het WK geplaatste Patrick Roest en Sven Kramer niet mee, dus zal bijvoorbeeld Marcel Bosker zich kansrijk achten voor de titel én een WK-ticket. NK sprint · Kjeld Nuis werd door KNSB aangewezen voor de WK afstanden, maar als de tweevoudig olympisch kampioen ook aanwezig wil zijn op het WK sprint, moet hij zich gewoon plaatsen dit weekend. Dat zal niet makkelijk worden, want onder meer Ronald Mulder en Hein Otterspeer zorgen voor geduchte concurrentie. Bij de vrouwen is het de vraag of Jorien ter Mors fit genoeg is om bijvoorbeeld het aanstormende talent Femke Kok achter zich te houden. Of kan Ireen Wüst, die al geplaatst is voor het WK allround en dus liever sprint dit weekend, voor een stuntje zorgen? Schaatsen · In Thialf wordt er dit weekend naast nationale titels allround en sprint ook gestreden om tickets voor het WK. Bij zowel de mannen als de vrouwen zijn voor de WK allround en de WK sprint nog één plek te vergeven. Deze schaatsers hebben zich al geplaatst voor de mondiale toernooien:



WK allround:

Sven Kramer, Patrick Roest (mannen)

Ireen Wüst📸, Antoinette de Jong (vrouwen



WK sprint:

Kai Verbij, Dai Dai Ntab (mannen)

Jutta Leerdom, Letitia de Jong (vrouwen)