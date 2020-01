Michel Tsiba en Daria Danilova zijn vrijdag als zestiende geëindigd bij de EK kunstrijden in het Oostenrijkse Graz. Het duo was het het eerste Nederlandse paar dat meedeed aan Europese kampioenschappen sinds 1996.

De 22-jarige Tsiba en de 17-jarige Danilova hadden zich woensdag in de korte kür als zestiende en laatste geplaatst voor de vrije kür van vrijdag.

Daarin liet het Nederlandse koppel een allesbehalve foutloos optreden zien. Met een totaal van 116,30 punten eindigden Tsiba en Danilova op grote afstand van de andere vijftien paren.

Het podium was volledig Russisch. Het goud ging naar het jonge paar Dmitri Kozlovski (20) en Aleksandra Boikova (18) met 234,58 punten.

De geboren Nederlander Tsiba vormt sinds anderhalf jaar een paar met de in Moskou geboren Danilova. Ze traden in Graz in de voetsporen van Alcuin en Jeltje Schulten, die 24 jaar geleden de laatste Nederlandse EK-deelnemers waren bij het paarrijden.

Daria Danilova wordt gelift door Michel Tsiba. (Foto: Pro Shots)

Wories plaatst zich niet voor vrije kür

Niki Wories plaatste zich eerder op vrijdag bij de vrouwen niet voor de vrije kür. De 23-jarige Nederlandse eindigde in de korte kür als 35e in een veld met 37 deelnemers.

Wories, die bij de eerste 24 had moeten eindigen om ook de vrije kür te mogen rijden, zette in 2016 haar beste EK-prestatie neer met een twintigste plaats.

Bij de mannen slaagde Thomas Kennes er woensdag al niet in om de top 24 te halen bij de korte kür. De 23-jarige kunstrijder werd 33e en mocht niet terugkomen voor de vrije kür.

Niki Wories deed voor de derde keer mee aan de EK kunstrijden. (Foto: Pro Shots)