Schaatsster Marijke Groenewoud heeft donderdag de zege gepakt bij de Aart Koopmans Memorial, de eerste marathon op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee.

De twintigjarige Groenewoud rekende na 60 kilometer in een sprint af met Manon Kamminga. Aggie Walsma eindigde als derde.

Dat drietal zat in een kopgroep van vijftien die in de eerste helft van de wedstrijd ontstond. Verschillende schaatssters probeerden in de slotfase weg te komen, maar het werd een sprint.

Kamminga, die met Imke Vormeer en Pien Keulstra twee ploeggenoten in de kopgroep had, trok de spurt aan, maar Groenewoud passeerde haar nog en boekte haar eerste zege op natuurijs.

De mannen rijden later op donderdag ook de Aart Koopmans Memorial, die dan 80 kilometer lang is.

In de komende dagen volgen nog drie wedstrijden op de Weissensee: het Open Nederlands Kampioenschap (zaterdag), een Grand Prix-marathon (maandag) en de Alternatieve Elfstedentocht (woensdag).