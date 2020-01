Kjeld Nuis is blij en opgelucht dat hij kan toewerken naar de WK afstanden van komende maand in Salt Lake City. De olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter kreeg er woensdag groen licht voor hoewel hij wegens ziekte niet meedeed aan de NK afstanden.

Schaatsbond KNSB wees vijf dagen geleden het beroep van Team Reggeborgh tegen de aanwijsplek van Nuis af. De NK afstanden die Nuis wegens ziekte aan zich voorbij liet gaan, gold als kwalificatiemoment.

"Het was een opluchting. Iedereen zei: 'Dat komt wel goed, joh'. Maar het lag niet in mijn handen. Zolang de geschillencommissie van de KNSB nog niet heeft geoordeeld, is niets zeker", reageert Nuis op de site van zijn ploeg Jumbo-Visma voor het eerst op de zaak.

"Toen ik afgelopen seizoen in Salt Lake City mijn wereldrecords reed, wist ik dat een jaar later de WK afstanden daar zouden plaatsvinden. Ik had het heel erg gevonden als ik daar niet in actie had mogen komen, dus ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn wereldrecords te verdedigen."

Volgens de KNSB heeft Nederland met Nuis meer kans op een wereldtitel. Hij werd om die reden boven Reggeborgh-schaatsers Dai Dai Ntab en Koen Verweij verkozen, die bij de NK derde werden op respectievelijk de 1.000 en de 1.500 meter.

'Vorm hervinden is aardig gelukt'

De dertigjarige Nuis bereidt zich in het Italiaanse Collalbo voor op het NK sprint van komend weekend. Hij heeft fysiek een flinke inhaalslag te maken, want in aanloop naar de NK afstanden had hij dagenlang hoge koorts en verloor hij 5 kilo aan lichaamsgewicht.

"Na mijn ziekte heb ik geprobeerd zo snel mogelijk mijn oude vorm weer terug te krijgen. Daar heb ik hier in Italië ruim twee weken de tijd voor gehad en ik moet zeggen dat het aardig is gelukt", aldus Nuis.

"Ik begon met wat duurtrainingen, maar de laatste dagen heb ik ook alweer wat van het snelle werk op het ijs gedaan. Het ging goed, maar lichamelijk hakte het er bij vlagen nog wel een beetje in."

Het gecombineerde NK allround en sprint staat zaterdag en zondag op het programma in het Heerenveense Thialf. De sprinttitels gingen vorig jaar naar Hein Otterspeer en Jutta Leerdam.