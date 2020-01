Femke Kok doet volgende maand toch mee aan de WK afstanden in Salt Lake City. Het pas negentienjarige toptalent heeft haar plannen voor de rest van het schaatsseizoen alsnog gewijzigd na een sterk optreden bij de EK afstanden van afgelopen weekend in Heerenveen.

Kok maakte veel indruk op de EK afstanden. Ze reed met een tijd van 37,66 seconden op de 500 meter een wereldrecord voor junioren en belandde daarmee op de vierde plaats.

"We hebben besproken wat het beste is voor Femke. De EK afstanden hebben bevestigd dat ze klaar is voor het grote werk", zegt haar trainer Wouter van der Ploeg bij RTC Noord Friesland.

"Na afloop van het toernooi in Thialf zag ik een twinkeling in haar ogen. Ze was niet vermoeid, maar juist supergemotiveerd om op het hoogste niveau te laten zien wat ze in haar mars heeft."

Kok verdiende een ticket voor de 500 meter op de WK afstanden dankzij haar derde plaats op die afstand bij de NK afstanden van vorige maand in Heerenveen. Ze gaf echter eerst de voorkeur aan de WK junioren, waarop haar hele seizoen was afgestemd.

95 Kok na vierde tijd op 500 meter: 'Wow, was dit zo snel?'

Kok neemt ook deel aan World Cup in Calgary

Kok zal de World Cup voor junioren in Minsk (15-16 februari) niet rijden. Ze reist in plaats daarvan af naar Noord-Amerika, waar ze op 7 en 8 februari deelneemt aan de World Cup in Calgary en een week later aan de WK afstanden (13-16 februari).

De Friezin wil vervolgens meteen daarna naar Polen doorreizen om bij de WK voor junioren aan de start te verschijnen, maar ze heeft voor dat toernooi nog wel groen licht van de selectiecommissie langebaan van de KNSB nodig.

Kok zelf heeft met volle teugen genoten van de NK en de EK afstanden in Thialf. "Er is de laatste weken heel veel op me afgekomen. Dat het zo snel ging, heeft mijzelf ook wel een beetje verrast", vertelt ze.

"Alle aandacht die mijn prestaties krijgen, vind ik prachtig, ik krijg er veel energie van. Dat maakt dat ik heel veel zin heb in de wedstrijden die er nu aankomen, in het bijzonder de WK afstanden én de WK junioren."