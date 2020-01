De geschillencommissie van schaatsbond KNSB komt pas later deze week met een definitieve uitspraak beroep van Team Reggeborgh tegen het aanwijzen van Kjeld Nuis voor de WK afstanden.

De geschillencommissie sprak maandagavond op een advocatenkantoor in Amsterdam twee uur lang met alle partijen, maar zij kwamen tot de conclusie dat ze nog een paar dagen de tijd nodig hebben om tot een eindoordeel te komen.

Reggeborgh is het er niet mee eens dat Kjeld Nuis door de selectiecommissie van de KNSB is aangewezen voor de 1.000 en 1.500 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City, nadat hij de NK afstanden eind vorige maand moest missen wegens ziekte.

Koen Verweij en Dai Dai N'tab eindigden bij de NK op de benodigde derde plaats op respectievelijk de 1.500 en 1.000 meter, maar de KNSB gaf een dag later niet hen, maar Nuis, olympisch kampioen en wereldrecordhouder op beide afstanden, een ticket voor de WK.

De KNSB heeft volgens de selectiereglementen namelijk altijd de mogelijkheid om voor "zeer uitzonderlijke gevallen" een aanwijsplek te gebruiken en de selectiecommissie oordeelde dat Nederland met Nuis meer kans heeft op goud.

Reggeborgh was het niet eens met die beslissing en stapte naar de geschillencommissie om een skate-off tussen Nuis en Verweij en Nuis en Ntab af te dwingen. Die moet plaatsvinden bij de wereldbeker in Calgary, een week voor de WK afstanden.

Reggeborgh wil ook aanwijsplek voor Mulder

Reggeborgh wil daarnaast dat Ronald Mulder aan aanwijsplek krijgt voor de 500 meter bij de World Cup in Calgary. Hij werd bij de NK slechts elfde op de kortste afstand, maar dat kwam mede doordat hij te maken had met materiaalpech.

"De verwachting is dat Ronald sowieso het podium had kunnen halen als zijn schaats het niet had begeven. We hebben daarvoor bij de KNSB om clementie gevraagd, maar daar hebben ze niks mee gedaan", zei teammanager Henk Schra eerder al.

Verweij en Ntab mochten afgelopen weekend wel rijden bij de EK afstanden in Heerenveen, omdat de selectiecommissie niet zeker wist of Nuis fit genoeg zou zijn om voor de medailles mee te strijden.

Verweij werd vijfde op de 1.500 meter op ruim twee seconden van winnaar Thomas Krol, terwijl Ntab op de 1.000 meter als zesde eindigde op iets minder dan twee seconden van de Russische winnaar Pavel Kulizhnikov.

De WK afstanden staan voor 13 tot en met 16 februari op het programma in de Utah Olympic Oval in Salt Lake City. De World Cup in Calgary wordt op 7 en 8 februari afgewerkt in de Olympic Oval.