De geschillencommissie van schaatsbond KNSB heeft woensdag het beroep van Team Reggeborgh tegen het aanwijzen van Kjeld Nuis voor de WK afstanden afgewezen.

Dat betekent dat Nuis volgende maand bij de WK in Salt Lake City (13-16 februari) mag starten op de 1.000 en de 1.500 meter, de afstanden waarop hij olympisch kampioen en wereldrecordhouder is.

De schaatser van Jumbo-Visma deed eind december vanwege ziekte niet mee aan de NK afstanden, het toernooi dat gold als kwalificatiemoment voor de WK afstanden. De KNSB heeft volgens de selectiereglementen echter altijd de mogelijkheid om voor "zeer uitzonderlijke gevallen" een aanwijsplek te gebruiken.

De selectiecommissie oordeelde dat Nederland met Nuis meer kans heeft op WK-goud en hij kreeg daardoor de plekken van Reggeborgh-schaatsers Koen Verweij en Dai Dai Ntab. Zij waren bij de NK afstanden derde geworden op respectievelijk de 1.500 en de 1.000 meter.

Reggeborgh was het niet eens met die beslissing en stapte naar de geschillencommissie om een skate-off tussen Nuis en Verweij en Nuis en Ntab af te dwingen. Die had moeten plaatsvinden bij de wereldbeker in Calgary, een week voor de WK afstanden, maar de geschillencommissie ging niet mee met dat voorstel.

Koen Verweij wist bij de EK afstanden geen medaille te veroveren op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

Geen aanwijsplek voor Ronald Mulder

Reggeborgh vond woensdag ook geen gehoor voor het verzoek om een aanwijsplek voor Ronald Mulder op de 500 meter bij de WK afstanden.

Mulder werd bij de NK afstanden slechts elfde op de kortste afstand, maar dat kwam mede doordat hij te maken had met materiaalpech. De 33-jarige sprinter is de houder van het Nederlands record op de 500 meter en werd vorig jaar zesde bij de WK.

Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB is vanzelfsprekend blij met de uitspraak van de geschillencommissie. "Het belangrijkste is dat iedereen nu duidelijkheid heeft en de focus weer volledig kan leggen op de sportieve voorbereiding op deze belangrijke wedstrijden.”

Verweij en Ntab mochten afgelopen weekend wel rijden bij de EK afstanden, omdat de selectiecommissie niet zeker wist of Nuis fit genoeg zou zijn om voor de prijzen te rijden in Heerenveen.

Verweij werd vijfde op de 1.500 meter op ruim twee seconden van winnaar Thomas Krol, terwijl Ntab op de 1.000 meter als zesde eindigde op iets minder dan twee seconden van de Russische winnaar Pavel Kulizhnikov.