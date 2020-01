De tweede EK afstanden uit de schaatshistorie zal vooral onthouden worden door de strijd tussen Nederland en Rusland, de sfeer in Thialf en de klachten over het krappe wedstrijdschema. De driedaagse in Heerenveen gaf nog geen definitief antwoord op de vraag of dit toernooi een goede toevoeging aan de kalender is.

Sven Kramer vat zijn probleem met het nieuwste schaatstoernooi samen in twee zinnen. "Bij een EK allround heb je één klassement en staan er op zondag zes schaatsers op het podium. Bij de EK afstanden zijn er honderd winnaars en weet maandag niemand meer wie dat allemaal waren", zegt de tienvoudig Europees kampioen allround met een glimlach.

Met veertien Europese titels in minder dan 72 uur was het afgelopen weekend in Heerenveen inderdaad een lange processie van kampioenen en medaillewinnaars.

"Onder de schaatsers merk ik dat ze het onoverzichtelijk vinden worden met al die kampioenen", aldus de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje. "Ik ben er zelf ook geen voorstander van. Als je dit moet uitleggen aan iemand die er geen verstand van heeft, dan denkt diegene: ik weet niet waar jullie allemaal mee bezig zijn."

'Voor de sport schaatsen is EK afstanden niet slecht'

Vooral vanwege de afnemende populariteit van de lange afstanden en het allrounden in veel landen buiten Nederland stond het EK aan het begin van het vorige decennium onder grote druk bij de internationale schaatsbond ISU. Uiteindelijk werd in 2016 besloten dat het ene jaar een gecombineerd EK allround en EK sprint wordt gehouden en het andere jaar een EK afstanden.

Het betekende het einde van het losse EK allround, een toernooi dat in 1893 voor het eerst gehouden werd. En het zorgde ervoor dat er naast de Olympische Spelen, de WK afstanden en de wereldbeker nog een evenement kwam waarbij het draait om losse afstanden.

"Als ik het puur vanuit de sport schaatsen bekijk, dan denk ik dat het wel goed is dat we nu een EK afstanden hebben", stelt Kramer. "Juist omdat er zoveel medaillewinnaars zijn, waardoor meerdere landen en meerdere schaatsers een status kunnen verwerven. Dat is heel diplomatiek en daar ben ik niet van, maar ik probeer soms ook om iets niet alleen vanuit het Nederlandse perspectief te bekijken."

Het medailleklassement van de EK afstanden. (Bron: NU.nl)

Nog voldoende kritiek op EK

Toch was er de afgelopen week vanuit de schaatswereld nog voldoende kritiek op de Europese afstandskampioenschappen. Zo meldde Thomas Krol zich af voor de teamsprint van vrijdag, omdat hij het "idioot" vond dat er maar een half uur zat tussen het einde van de 1.500 meter en het begin van de teamsprint.

"Het is lachwekkend om te denken dat je zo snel achter elkaar een 1.500 meter en een teamsprint kan rijden", zegt Rykkje. "Vanuit Noorwegen is er niet gek naar gekeken dat Nederland zich daarom afmeldde. Dit seizoen was het programma in de wereldbekers soms ook al raar. Het wordt steeds moeilijker om onderdelen te combineren."

Een belangrijke reden daarvoor is dat de ISU steeds meer prioriteit geeft aan de relatief nieuwe teamonderdelen (ploegenachtervolging, massastart en teamsprint) en minder aan de individuele afstanden. Bij de EK afstanden is er daardoor geen ruimte meer voor de langste afstanden (5 kilometer vrouwen en 10 kilometer mannen).

"Als ik eerlijk ben, verkies ik een individuele afstand nog altijd boven een teamonderdeel", zegt Patrick Roest, die goud won op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging. "Ik vind het jammer dat de 10 kilometer geschrapt is voor dit toernooi. Dan had ik liever een teamonderdeel minder gehad."

Roest twijfelt even als hij de vraag krijgt of hij een Europese afstandstitel dezelfde waarde geeft als een Europese allroundtitel. "Dat durf ik niet te zeggen, want ik ben nog nooit Europees allroundkampioen geworden", zegt hij met een glimlach. "Ik ben erg blij met mijn twee gouden medailles van dit weekend. Maar het zou nog mooier zijn als ik volgende maand bij de WK afstanden weer op de eerste plek sta."