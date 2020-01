Thomas Krol en Kai Verbij reden zondag een prima 1.000 meter bij de EK afstanden, maar door een ontketende Pavel Kulizhnikov kwamen de Nederlandse schaatsers niet in de buurt van het goud in Heerenveen.

"Ik rijd mijn snelste tijd ooit in Thialf, dus het ging eigenlijk hartstikke goed", zei Krol. "Maar wat Kulizhnikov vandaag deed, is abnormaal. Daar kon ik weinig aan doen."

De 25-jarige Kulizhnikov, die zaterdag ook al de 500 meter won, haalde op de 1.000 meter met 1.07,09 bijna vier tienden af van het baanrecord van Verbij. De Rus had een straatlengte voorsprong op Krol (zilver in 1.07,82) en Verbij (brons in 1.08,38).

"Thomas en ik zeiden drie kwartier voor de wedstrijd voor de grap tegen elkaar dat Pavel weleens in de 1.06 zou kunnen rijden vandaag", aldus Verbij. "Ik schrok dus niet van zijn tijd, maar het is wel een beetje jammer dat het hem nog bijna lukte ook. Pavel heeft ons vandaag gedeclasseerd, het is een gigantisch gat."

De regerend wereldkampioen op de 1.000 meter zag vorige maand bij de wereldbeker in Nagano al dat Kulizhnikov weer in de buurt van zijn topvorm zat. "Hij schaatste in Japan zo makkelijk rond. Op de 1.000 meter leek het alsof hij zijn best niet deed, maar won hij in een baanrecord. Hij rijdt momenteel echt beter dan ooit."

185 Krol na zilver op 1.000 meter: 'Alle lof voor die ontketende Rus'

'Kulizhnikov is soms een raadsel'

Kulizhnikov is al jaren een van de beste schaatsers ter wereld - hij is drievoudig wereldkampioen sprint, tweevoudig wereldkampioen en wereldrecordhouder op de 500 meter en enkelvoudig wereldkampioen op de 1.000 meter - maar hij is ook voor zijn concurrenten regelmatig een enigma.

Zo sloeg hij dit seizoen de eerste drie wereldbekers over met een blessure, hield hij vorige winter bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City een dag na zijn wereldrecord op de 500 zijn benen stil omdat hij al zeker was van de zege in het eindklassement en wordt hij nog altijd achtervolgd door een dopingovertreding uit 2012.

"Ik praat er weleens over met Kai en Kjeld Nuis", zei Krol. "Soms rijdt Kulizhnikov een goede tijd, maar met een opening waarvan je denkt: wat is dit nu weer? Of laat hij het een keer lopen en lijkt hij ongemotiveerd. Maar als hij echt doet wat hij kan, is hij ongelooflijk goed."

Door zijn optreden in Heerenveen zal Kulizhnikov volgende maand bij de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari) de te kloppen man zijn op de 500 en de 1.000 meter. "Het is voor ons Nederlanders nog wel een karweitje om dit gat te dichten voor de WK", zei Verbij met gevoel voor understatement.

Krol, die dit seizoen de eerste twee 1.000 meters in de wereldbeker won, beseft ook dat er werk aan de winkel is. "Het zal sneller moeten, te beginnen bij mijn eerste volle ronde. Maar ik heb bewezen dat ik in Salt Lake City een rondje 24,2 kan rijden. Als ik dat kan herhalen en het verval klein houd, kunnen er mooie dingen gebeuren. Pavel reed vandaag een toprit, maar dat moet hij over een maand bij de WK maar weer zien te doen."