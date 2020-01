Irene Schouten heeft zondag in Thialf haar eerste Europese titel op de massastart veroverd. De tweevoudig wereldkampioen rekende in een eindsprint af met de concurrentie. Melissa Wijfje pakte het brons. Bij de mannen greep Arjan Stroetinga het brons.

Schouten bleef in de eindsprint de Italiaanse Francesca Lollobrigida voor. Wijfje, die drie ronden voor het einde een aanval plaatste en tot een halve ronde voor de streep aan kop ging, moest zich tevredenstellen met de bronzen medaille.

Het is voor Schouten haar eerste Europese titel op de massastart. De 27-jarige inwoner van het Noord-Hollandse Andijk kroonde zich in 2015 en 2019 tot wereldkampioen op dit onderdeel, dat uit zestien ronden bestaat. Schouten is ook achtvoudig Nederlands kampioen op de massastart.

De Europese titel is voor Schouten een van de weinige prijzen die ze nog niet won op de massastart. Op haar imposante erelijst ontbreekt alleen nog de olympische titel. In 2018 won ze op de Spelen van Pyeongchang brons, achter de Japanse Nana Takagi (goud) en de Koreaanse Kim Bo-reum (zilver).

Bart Swings pakte het goud bij de mannen. (Foto: Pro Shots)

Zilver voor Stroetinga, Bergsma valt

Bij de mannen greep Arjan Stroetinga naast de Europese titel op de massastart. De viervoudig Nederlands kampioen moest in de sprint het hoofd buigen voor de Belg Bart Swings, die voor het eerst een titel won in deze discipline.

De eindsprint was lang van duur en verliep hectisch. Al twee ronden voor het einde zette de Italiaan Michele Malfatti een versnelling in om zijn kopman Andrea Giovannini te lanceren, waardoor Swings en Stroetinga in de achtervolging moesten. Door alle hectiek ging Jorrit Bergsma in de laatste bocht onderuit.

Stroetinga kwam in de laatste meters nog dicht bij Swings, maar de Belg had genoeg voorsprong om de Europese titel over de streep te trekken.

De massastart bij de mannen was het laatste onderdeel van de EK afstanden in Heerenveen. Nederland won in totaal acht van de zestien Europese titels.