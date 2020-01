Jutta Leerdam beseft dat ze zondag een risico heeft genomen door aan de start te verschijnen bij de 1.000 meter op de EK afstanden. De 21-jarige Zuid-Hollandse had last van haar lies, maar wilde toch starten en pakte zelfs de Europese titel.

"Het was een risico om hier te starten. De kans zat erin dat ik mijn lies verder zou verrekken, maar ik ben echt in topvorm en wilde dus echt laten zien wat ik kan", zei Leerdam na de 1.000 meter tegen de NOS.

De schaatsster van Team Reggeborgh moest zich eerder dit weekend nog afmelden voor de 500 meter en de teamsprint. "Het was superjammer dat ik de 500 meter niet kon rijden, maar deze 1.000 meter wilde ik echt rijden."

Leerdam pakte in Thialf haar eerste Europese titel. "Dit is echt een hoogtepunt. Het was nog meer een hoogtepunt geweest als ook die laatste 50 meter goed was geweest, maar gelukkig dook er niemand meer onder mijn tijd. Nu op naar de WK in Salt Lake City. Daar heb ik echt zin in."

De nationaal kampioene op de 1.000 meter noteerde in Heerenveen een tijd van 1.13,67, een kleine halve seconde boven het baanrecord. Daarmee bleef ze het Russische duo Daria Kachanova (zilver in 1.13,90) en Yekaterina Shikhova (brons in 1.14,48) voor.