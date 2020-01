Jutta Leerdam nam zondag een risico door ondanks een liesblessure te starten op de 1.000 meter bij de EK afstanden, maar door het winnen van haar eerste Europese titel pakte die keuze meer dan goed uit.

"Starten was een risico, want er zit iets in mijn lies en dat had ik erger kunnen maken", zei de 21-jarige Leerdam na haar race. "Maar in de trainingen rijd ik beter dan ooit, dus ik wilde heel graag laten zien wat ik kon in een vol Thialf. Gelukkig ben ik nog heel, dus ik heb een goed risico genomen."

De Nederlands kampioene op de 500 en 1.000 meter liep deze week bij een starttraining voor de teamsprint een lichte blessure op in haar rechterlies. Ze meldde zich daarom af voor de teamsprint van vrijdag en de 500 meter van zaterdag.

"Meteen na die training voelde ik mijn lies en dacht ik: dit is niet goed. De medische staf van mijn ploeg heeft uiteindelijk de keuze gemaakt dat ik niet zou starten op de eerste twee dagen van de EK. De staf wilde niet dat ik een zwaardere blessure zou veroorzaken, terwijl ik net aan het belangrijkste deel van het seizoen begin."

Leerdam besloot in overleg met haar ploeg om zondag wel mee te doen aan de 1.000 meter, haar favoriete afstand. Met 1.13,67 - de tweede tijd ooit gereden in Thialf - veroverde de rijdster van Team Reggeborgh haar eerste internationale titel bij de senioren.

"Ik heb natuurlijk niet de ideale voorbereiding gehad op deze wedstrijd, maar ik wist dat dit er in zat. Al ging het in de laatste 50 meter nog bijna fout, want ik hoorde de speaker zeggen dat ik een seconde voor lag op het schema van de snelste tijd van dat moment en daardoor werd ik te onrustig. Achteraf kun je zeggen dat het baanrecord er misschien wel had ingezeten, maar Europees kampioen zijn is echt niet normaal mooi."

152 Gechoqueerde Leerdam kan EK-titel op 1.000 meter nog niet geloven

'Ik werd even emotioneel tijdens het volkslied'

Leerdam staat al jaren bekend als een groot talent - in 2017 werd ze wereldkampioen bij de junioren - en vorig seizoen bewees ze met onder meer de Nederlandse titel sprint dat ze ook bij de senioren mee kan doen om de prijzen. Deze winter maakt ze met twee Nederlandse titels en nu een Europese titel definitief de stap naar de wereldtop.

"Het was geweldig dat ik vorig seizoen in mijn eerste jaar bij de senioren direct een Nederlandse titel won. Maar dit is mijn eerste titel op internationaal niveau, dus je mag dit wel het seizoen van mijn doorbraak noemen."

Pas tijdens het spelen van het volkslied bij de podiumceremonie leek Leerdam te beseffen wat ze gepresteerd had. "Ik was aan het shaken, werd even emotioneel. Het drong toen echt tot me door dat dit mijn eerste Europese titel is, een geweldig moment."

Met ook Femke Kok, de negentienjarige Friezin die zaterdag in Thialf vierde werd op de 500 meter, lijkt de toekomst van het Nederlandse sprinten bij de vrouwen wel goed te zitten. "Natuurlijk vind ik leuk dat er nieuwe Nederlandse schaatsmeiden zijn die hard schaatsen", aldus Leerdam. "En ik wil nog veel meer dit seizoen."