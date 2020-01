Jutta Leerdam heeft zondag op de slotdag van de EK afstanden in Heerenveen haar eerste Europese titel veroverd. De 21-jarige schaatsster won de 1.000 meter in een persoonlijk record.

Leerdam, de nationaal kampioene op deze afstand, noteerde in Heerenveen een tijd van 1.13,67, een kleine halve seconde boven het baanrecord. Daarmee bleef ze het Russische duo Daria Kachanova (zilver in 1.13,90) en Yekaterina Shikhova (brons in 1.14,98) voor.

Letitia de Jong viel met 1.14,64 net buiten de medailles. Ze werd vierde. Ireen Wüst, die zich vrijdag tot Europees kampioene kroonde op de 1.500 meter, eindigde als vijfde in 1.14,81.

Leerdam meldde zich vrijdag en zaterdag nog af met een blessure voor de teamsprint en de 500 meter. Ze kampte met een verrekking aan haar lies. Leerdam liet na afloop van haar gewonnen 1.000 meter weten dat er een risico was om de blessure te verergeren, maar dat ze in haar huidige vorm wilde rijden.

Jutta Leerdam in actie tijdens haar winnende race op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Doorbraak in de sprinttop

De eerste Europese titel is voor Leerdam ook haar eerste internationale titel in haar loopbaan, wat haar doorbraak bij in de top van sprinters markeert. De Zuid-Hollandse greep een jaar geleden nog zilver op de 1.000 meter bij de EK sprint, maar moest zich in het algemene klassement tevredenstellen met de vierde plaats.

Ook bij de World Cups wist ze dit seizoen nog geen overwinning te boeken. Vorig seizoen was ze in het Italiaanse Collalbo het dichtst bij een zege. Ze eindigde twee keer als tweede op de 1.000 meter.

Pas eind vorig jaar imponeerde Leerdam. Ze greep op de NK afstanden een dubbelslag met overwinningen op de 500 meter en de 1.000 meter.

Jorien ter Mors was de grote afwezige op de 1.000 meter. De regerend olympisch kampioene werd tijdens de NK afstanden gediskwalificeerd op de sprintafstand na twee valse starts in haar rit tegen Wüst. De NK afstanden geldt als plaatsingstoernooi voor de WK en EK afstanden.

De EK afstanden gaat zondag nog verder met de 1.000 meter bij de mannen en de massastart bij de mannen en vrouwen.