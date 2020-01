De Nederlandse schaatsers hebben zondag bij de EK afstanden in Heerenveen zowel bij de mannen als bij de vrouwen de Europese titel op de ploegenachtervolging geprolongeerd door Rusland naar de tweede plek te verwijzen.

Bij de mannen waren Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker met een snelle tijd van 3.40,63 duidelijk beter dan de concurrentie.

Het Rusland van kopman Denis Yuskov pakte op gepaste afstand zilver (3.42,48), terwijl regerend olympisch kampioen Noorwegen (Sverre Lunde Pedersen, Havard Bøkko en de jonge Hallgeir Engebraten) genoegen moest nemen met brons (3.43,39)

Het Nederlandse trio bleef minder dan een seconde boven het baanrecord van Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij uit 2012 (3.39,76).

Bij de eerste EK afstanden, in 2018 in het Russische Kolomna, zat Bosker ook in het gouden team, alleen reed hij toen samen met de inmiddels gestopte Simon Schouten en Blokhuijsen. Nederland is ook de regerend wereldkampioen op dit onderdeel; Kramer en Bosker pakten die titel vorig jaar in Inzell met Douwe de Vries.

"Ik denk niet dat het probleem is dat we vaak in wisselende samenstellingen rijden, want we kennen elkaar allemaal goed", zei Roest. "Het was wel een probleem dat ik al een zwaar weekend had gehad, met vrijdagavond de 1.500 meter en zaterdagmiddag de 5.000 meter. Maar Marcel deed het vandaag heel goed, in de laatste ronde was het voor mij gewoon aanhaken en achter hem aan rijden."

Melissa Wijfje, Antoinette de Jong en Ireen Wüst pakten goud op de ploegenachtervolging. (Foto: Pro Shots)

Ook vrouwen rekenen af met Rusland

Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong (die individueel niet in actie komt bij deze EK) noteerden bij de vrouwen 2.57,98 en waren daarmee in een rechtstreeks duel ruim een seconde te snel voor het Russische team. Elizaveta Kazelina, Natalia Voronina en Evgeniia Lalenkova klokten 2.59,04.

De andere drie ploegen die meededen, werden op grote afstand gezet door Nederland en Rusland. Wit-Rusland pakte het brons door met Polen af te rekenen: 3.05,47 om 3.05,62

Twee jaar geleden won Wijfje de eerste Europese titel op de ploegachtervolging samen met Lotte van Beek en de inmiddels gestopte Marrit Leenstra. Dat was ook de laatste keer dat de Nederlandse vrouwen goud wonnen op dit onderdeel in internationale competitie.

De Jong en Wüst werden vorig jaar samen met Joy Beune tweede op de WK afstanden, achter olympisch kampioen Japan, maar voor Rusland.