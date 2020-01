De Nederlandse schaatsbond KNSB en de internationale bond ISU hebben in een gezamenlijke verklaring afstand genomen van de controversiële uitspraken van Jillert Anema.

De 64-jarige Anema, coach van Team easyJet, had zich in gesprek met Omrop Fryslân hard uitgelaten over de World Cups in het schaatsen en de hotelkeuze van officials.

"De onnozelheid van sommige onderdelen in onze sport is grenzeloos. De sport wordt nu ondermijnd door allerlei flauwekul in World Cups waarbij geen mens op de tribune zit. We worden met de meest kloterige reizen naar Verweggistan gestuurd. Je bent soms langer dan een dag onderweg om in een rotstad te arriveren", begon Anema zijn verhaal.

"Het is een verschrikkelijk beroep dat we zo hebben, terwijl het wordt bepaald door mensen die ons ergens heen sturen waar ze zelf op de een-na-hoogste verdieping van een flatgebouw zitten, een hotel waarvan de bovenste verdieping een stripclub is. Dat vinden ze hartstikke mooi", aldus Anema.

De KNSB en de ISU noemen de woorden van Anema over de hotelkeuze van officials ongepast. "Wat betreft Anema's kritiek op de World Cups: de KNSB is al enige tijd constructief met de ISU in gesprek over verdere ontwikkeling van World Cup-format", zo valt te lezen in de verklaring van de schaatsbond.

Dit schaatsseizoen zijn er in totaal zes World Cups. Die worden gehouden in Minsk (Wit-Rusland), Tomaszow Mazowiecki (Polen), Nur-Sultan (Kazachstan), Nagano (Japan), Calgary (Canada) en de finale in Heerenveen.