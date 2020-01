Femke Kok viel zaterdag op de 500 meter bij de EK afstanden net buiten het podium, maar met een vierde plek en een wereldrecord bij de junioren verbaasde de jonge schaatsster ook bij haar debuut op een internationaal seniorentoernooi.

Een uurtje nadat ze met 37,66 de snelste 500 meter ooit voor een negentienjarige heeft geschaatst, krijgt Kok in de perszaal van Thialf een schouderklopje van Erben Wennemars. "Gefeliciteerd meisje, echt waanzinnig", zegt de oud-topschaatser.

"Het is bijzonder dat andere schaatsers me gaan herkennen", lacht Kok even later. "Net als dat het bijzonder is dat ik vandaag tegen allerlei meiden reed waar ik vroeger op tv naar keek en dacht: wow, die gaan hard. Nu rijd ik me daar gewoon tussen en word ik vierde. Ha, misschien denken die andere schaatssters nu wel: wie is dat nou weer?"

Kok is de wereldkampioene bij de junioren, die twee weken geleden haar doorbraak beleefde bij het grote publiek door bij de NK afstanden brons te winnen op de 500 meter. Zaterdag haalde ze bij de EK afstanden in Heerenveen nog eens een halve seconde van haar persoonlijk record af, kwam ze maar zestien honderdsten tekort voor brons en was ze slechts zeventien honderdsten langzamer dan regerend wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk.

"Dit is echt supermooi", zegt de jonge Friezin met een grote glimlach. "Ik had nooit gedacht dat ik in zo'n sterk deelnemersveld al zo dicht bij het podium zou kunnen eindigen. Of het zuur is dat ik net geen medaille win? Nee hoor. Natuurlijk wil je altijd het hoogst mogelijke, maar ik mag echt niet klagen met een vierde plek op mijn eerste EK. Ja, ik verbaas mezelf weer."

95 Kok na vierde tijd op 500 meter: 'Wow, was dit zo snel?'

'Ik heb nog nooit zoveel berichtjes gehad'

Haar bijzondere prestaties op het ijs zorgen voor een flinke dosis aandacht. "Ik heb nog nooit zoveel berichtjes gehad als na deze 500 meter. Het waren er nog meer dan bij de NK afstanden. En dat voor een vierde plek, dat is eigenlijk nog slecht", grapt Kok.

Het toptalent uit Nij Beets moet wennen aan haar nieuwe status en alles wat daar bij komt kijken, maar de kans lijkt klein dat ze haar onbevangenheid kwijtraakt. "Oh, ik ben wel nuchter, en ik denk dat ik dat blijf. Tenminste, dat hoop ik", glimlacht Kok.

"Het is hartstikke mooi dat ik in een flow zit waarin ik elke wedstrijd weer grote sprongen maak, maar ik ben er niet zo van om te koop te lopen met wat ik allemaal bereik. Ik ben best wel bescheiden, zal nooit van mezelf zeggen dat ik supergoed of een groot talent ben. Of het nog harder kan dan deze 37,66? Oh, dat weet ik niet. Voor Thialf is dit wel even de max. Misschien in Salt Lake City?"

Femke Kok kan haar tijd van 37,66 amper geloven. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen heeft mening over mijn keuze voor WK afstanden'

In die Amerikaanse stad is volgende maand de WK afstanden en met de progressie die Kok de afgelopen weken laat zien, is het niet gek om te zeggen dat ze op de 500 meter een kanshebber voor een medaille is bij het toernooi op de razendsnelle Utah Olympic Oval.

De tweedejaars junior moet alleen eerst nog beslissen of ze überhaupt naar de Verenigde Staten gaat, aangezien de WK junioren - haar hoofddoel van het seizoen - een week na de WK afstanden wordt gehouden in Polen. "Ik zal hoe dan ook de WK junioren rijden", aldus Kok. "Na dit weekend zullen we besluiten of ik ook naar de WK afstanden ga."

De rijdster van het Gewest Friesland wordt sinds haar derde plek op de NK afstanden bedolven onder goedbedoelde adviezen over haar keuze. "Er zijn superveel mensen die naar me toe komen en zeggen dat ik dit of dat moet doen. Iedereen heeft er wel een mening over", glimlacht Kok.

"Bijna iedereen zegt dat ik gewoon naar Salt Lake City moet gaan. En het lijkt me ook supercool om daar te rijden en te kijken waar ik sta als ook de snelle Aziaten meedoen. En ik ben al een keer wereldkampioen junioren geweest, dus het is niet zo dat ik die titel nog per se moet behalen."

"Hoe dan ook is het al heel erg mooi dat ik dit als junior mag meemaken tussen de grote vrouwen. Ik zit op een roze wolk en laat het allemaal maar op me afkomen."