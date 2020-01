Sven Kramer reed zaterdag bij de EK afstanden in Heerenveen een meer dan acceptabele 5 kilometer, maar door het baanrecord van favoriet Patrick Roest was zijn tijd niet goed genoeg voor goud.

"Normaal gesproken win je met deze tijd de Europese titel. Maar dat is met Patrick niet meer het geval", zei Kramer, die met 6.10,76 zilver veroverde. "Er zaten een paar schoonheidsfoutjes in mijn rit en vroeger had ik me die misschien kunnen veroorloven, maar nu niet meer. Dat weet ik ook; toen ik over de streep kwam, voelde ik al dat het niet genoeg was voor de titel."

De 33-jarige Fries domineerde de 5 kilometer tussen 2007 en 2018, maar hij is inmiddels voorbijgestreefd door zijn negen jaar jongere ploeggenoot Roest. De wereldkampioen allround is dit seizoen nog ongeslagen op de 5.000 meter en pakte zaterdag met 6,08,92 het baanrecord in Heerenveen weer af van de Rus Danila Semerikov.

"Patrick zorgt zeker voor een uitdaging", aldus Kramer. "En ik denk dat ik hem kan verslaan. Als ik het gevoel had dat er geen ruimte voor verbetering meer was, dan was het een ander verhaal. Maar ik werd vandaag niet op 3 of 4 seconden gereden."

De schaatser van Jumbo-Visma erkent dat Roest ervoor heeft gezorgd dat hij zich aan moet passen. "Op de 5 kilometer gaat het om doseren op tegen je limiet aan rijden. Patrick doet dat nu wat beter, ik ben te iets veel aan het jojoën met mijn rondetijden."

"Dat komt ook door het verleden. Ik heb honderd 5 kilometers gereden en toen kom ik me dat jojoën permitteren. Vond ik het leuk om een wedstrijdje te rijden tegen mijn tegenstander. Maar dat kan nu niet meer."

'Frustrerend dat ik op heel dun draadje zit'

Kramer heeft nog ruim vier weken de tijd om iets te vinden waardoor hij Roest kan verslaan bij de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari). Fysiek voelt hij zich al beter dan ooit - dat bewijzen ook de testen van zijn coach Jac Orie - maar door zijn al jaren aanhoudende rugproblemen lukt het de viervoudig olympisch kampioen nog niet om beter dan ooit te zijn op het ijs.

"Ik heb de afgelopen vier weken twee keer 6.10 gereden op de 5 kilometer en een keer 3.37 op de 3 kilometer. Dus slecht gaat het natuurlijk niet, zeker niet als je kijkt waar ik vandaan kom. Zes weken geleden had ik hier absoluut voor getekend", aldus Kramer, die een paar weken voor het begin van het seizoen ook nog een knieblessure opliep.

"Maar nu ik bezig ben, en me goed voel, wil ik het natuurlijk weer beter gaan doen. Alleen heb ik nu eenmaal niet heel veel vertrouwen dat ik de boel heel ga houden. Ik zit op een heel dun draadje en dat is soms wel frustrerend. De komende weken zal ik die puzzel moeten gaan leggen. Want ik weet dat ik hard kan schaatsen als alles een keer op z'n plek valt."

Winnaar Patrick Roest moest even bijkomen na zijn 5 kilometer.

Roest: 'Strijd met Sven mooi voor publiek'

Een jaar geleden versloeg Kramer Roest nog op een EK, al ging het toen om een allround- en niet om een afstandstoernooi. "Ik ging toen eigenlijk voor het eerst als topfavoriet naar een toernooi en kon dat niet waarmaken", zei Roest zaterdag in Thialf. "Dat maakt het net wat lekkerder dat het vandaag wel gelukt is."

De Lekkerkerker had als voordeel dat hij na Kramer startte en daardoor wist welke tijd hij moest rijden. "Sven reed ongeveer hetzelfde als twee weken geleden bij de NK en toen versloeg ik 'm, dus ik wist dat ik eronder kon duiken. Maar zijn tijd maakte me wel even zenuwachtig. Ik heb dit seizoen alle 5 kilometers gewonnen en wilde het vandaag niet laten liggen. Die extra druk legde ik mezelf op."

Met een vlakke rit, waarin hij met nog vier rondes te gaan nog versnelde naar rondetijden in de 28 seconden, wist Roest zijn eerste Europese titel te veroveren. Het ging zeker niet gemakkelijk, getuige ook zijn slotronde van 30,2.

"Ik ontplofte een beetje in de laatste 400 meter, maar het was gelukkig genoeg, ook om het baanrecord terug te pakken", aldus de winnaar, die de hete adem van Kramer in zijn nek voelt. "Sven stuwt mij naar een hoger niveau, ik moet elke race vol gas gaan. Voor mij zou het relaxter zijn als ik met een grote voorsprong zou winnen, maar ik denk dat dit een stuk mooier is voor het publiek."