Patrick Roest heeft zaterdag de Europese titel gepakt op de 5.000 meter. De Zuid-Hollander bleef in Thialf landgenoot Sven Kramer voor, die zilver veroverde. Op de 500 meter greep Dai Dai Ntab achter de Rus Pavel Kulizhnikov het zilver.

Kramer kwam op de 5.000 meter al in de tweede rit in actie. De Fries schaatste zijn beste race van het seizoen en legde met 6.10,76 de lat hoog voor de concurrentie.

Roest dook na de dweilpauze een kleine twee seconden onder die tijd. De teamgenoot van Kramer bij Jumbo-Visma reed met 6.08,92 bovendien een nieuw baanrecord. Dat stond op naam van de Rus Danila Semerikov, zijn tegenstander in de rit. Die moest met 6.13,77 genoegen nemen met plek vijf.

Het brons was voor de Rus Denis Yuskov, die in de slotrit Jorrit Bergsma in een rechtstreeks duel aftroefde: 6.12,26 om 6.12,51.

Roest is de opvolger van de Italiaan Nicola Tumolero, die twee jaar geleden bij de eerste editie van het toernooi in Kolomna goud veroverde. Veel Nederlanders lieten de EK destijds schieten met het oog op de Olympische Spelen.

Pavel Kulizhnikov (midden) bleef op de 500 meter Dai Dai Ntab (links) voor. (Foto: Pro Shots)

Kulizhnikov maar net boven baanrecord

De 25-jarige Kulizhnikov bleef op de 500 meter met 34,38 maar zeven honderdsten boven het baanrecord in Heerenveen, dat hij deelt met Michel Mulder (34,31).

Ntab kwam met 34,47 een tiende tekort voor de Europese titel, maar pakte wel zijn eerste medaille op een internationaal titeltoernooi. Het brons ging naar regerend wereldkampioen Ruslan Murashov uit Rusland, die 34,59 noteerde.

Ntab, die uitkomt voor Team Reggeborgh, was iets langzamer dan twee weken geleden bij de NK afstanden, toen hij in 34,37 voor de tweede keer Nederlands kampioen werd, maar hij noteerde wel de zevende tijd ooit in Thialf op de 500 meter.

Jan Smeekens, de wereldkampioen van 2017, klokte met 34,78 de vijfde tijd, terwijl Kai Verbij in 34,91 als zesde eindigde. De Noorse olympisch kampioen Havard Lorentzen, die al enige tijd kampt met een heupblessure, kwam met 35,00 niet verder dan de zevende plek

Twee jaar geleden in Kolomna ging de titel naar Ronald Mulder. De Nederlands recordhouder werd twee weken geleden bij de NK afstanden mede door materiaalproblemen slechts elfde en plaatste zich niet voor de EK.