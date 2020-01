Esmee Visser heeft zaterdag in Heerenveen haar titel geprolongeerd op de 3.000 meter bij de EK afstanden. Femke Kok schaatste een nieuw wereldrecord bij de junioren op de 500 meter, maar eindigde net naast het podium. De Russin Olga Fatkulina won.

De 23-jarige Visser reed een ijzersterke race in het sfeervolle Thialf. Ze noteerde als enige een tijd onder de vier minuten (3.59,15) en was daarmee nipt langzamer dan het baanrecord van Ireen Wüst (3.58,68).

Achter Visser legden de Russische Natalia Voronina (4.01,65) en de Italiaanse Francesca Lollobrigida (4.01,66) beslag op respectievelijk het zilver en het brons. De Tsjechische Wereldrecordhoudster Martina Sablikova haalde opvallend genoeg geen medaille (vierde in 4.01,96).

Kok komt zestien honderdsten tekort voor medaille

De pas negentienjarige Kok snelde naar een tijd van 37,66. Daarmee was ze ruim sneller dan haar persoonlijk record van twee weken geleden bij de NK afstanden (38,14) én het wereldrecord junioren dat de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun eind 2017 op de hooglandbaan van Salt Lake City noteerde (37,78).

De jonge Friezin kwam zestien honderdsten tekort voor een medaille, want het brons ging in 37,50 naar de Russin Angelina Golikova. Fatkulina sprintte in de slotrit naar de titel (37,40), waarmee ze titelverdedigster en regerend wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk aftroefde (zilver in 37,49).

Daria Kachanova (vijfde in 37,70) was de derde Russin in de top vijf. Letitia de Jong klokte met 38,19 de zesde tijd. Jutta Leerdam meldde zich vlak voor de 500 meter af. De Nederlands kampioene kampt met een liesblessure. Haar afmelding kwam te laat om reserve Ireen Wüst nog te laten rijden.

Kok is de regerend wereldkampioene bij de junioren en toonde eind december haar potentie door bij de NK afstanden derde te worden op de 500 meter, achter Leerdam en De Jong.

Fatkulina (29) was in 2013 al een keer wereldkampioen op de 1.000 meter. Een jaar later won ze op de 500 meter zilver bij de Olympische Spelen van Sotsji. De Russin pakte ook twee keer brons bij het EK sprint (2017 en 2019) en werd één keer derde bij het WK sprint (2018).