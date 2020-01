Verhuizing was goede afleiding voor Visser

Esmee Visser prolongeert haar Europese titel op de 3 kilometer. De 23-jarige stayer kon mede door een verhuizing niet te veel piekeren over het toernooi. "Ik verwachtte dat ik in één dag alles wel zou kunnen verhuizen en dat ik meteen in mijn nieuwe huis zou kunnen slapen, maar het bleek allemaal wat heftiger", aldus Visser, die dat juist als iets positiefs ziet. "Daardoor heb ik er minder lang over kunnen dubben. Tot en met vrijdag had ik eigenlijk geen zenuwen, dus die verhuizing was een goede afleiding."