Ghiotto en Rumyantsev spelen zoals verwacht geen rol van betekenis. De Rus doet het nog het beste, maar komt met 6.16,09 niet verder dan de vijfde plaats. In de laatste rit is het nu aan Jorrit Bergsma en Denis Yuskov. Krijgen we een volledig Nederland podium, of gooit de Rus roet in het eten?