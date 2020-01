Twee dagen nadat hij stevig uithaalde naar de internationale schaatsunie ISU, bewees Thomas Krol vrijdag met goud op de 1.500 meter bij de EK afstanden in Heerenveen andermaal dat hij ook op het ijs bescheidenheid heeft ingeruild voor een winnaarsmentaliteit.

Terwijl een goed gevuld Thialf meezong met 'zijn' Wilhelmus keek Krol vanaf de hoogste trede van het podium even opzij naar de zilverenmedaillewinnaar Denis Yuskov. Nu zijn de rollen omgedraaid, schoot er door het hoofd van de 27-jarige schaatser.

Twee jaar eerder in het Russische Kolomna, bij de eerste EK afstanden, werd Yuskov in eigen huis nog Europees kampioen op de 1.500 meter en was het zilver voor Krol. Cruciaal in hun onderlinge rit in de Kometahal was de eerste kruising, waar Krol voorrang had maar dat niet nam.

"Ik liet Yuskov destijds voor gaan, terwijl ik eigenlijk had moeten denken: opzouten van die kruising", zei de Nederlander vrijdag in Heerenveen. "Dat is typerend voor hoe ik toen was. Er zijn heel veel dingen veranderd in slechts twee jaar tijd en dat is een mooie transformatie."

De 'oude' Thomas Krol was te bescheiden, te lief. Hij veroverde wel zijn medailles, maar won nooit een grote wedstrijd. Hij plaatste zich wel voor de Spelen van 2018, maar schopte geen stennis toen de KNSB Kai Verbij aanwees ten koste van hem. "Ik reed heel leuk mee, maar het ontbrak aan het echte geloof dat ik kon winnen. Totdat ik in december 2018 een wereldbeker won. Toen kwam het geloof dat ik de hele wereld aankan als ik alles goed doe."

"Ik ben nu een andere Thomas. Een Thomas die niet meer mensen voor laat gaan op kruisingen of olympische plekken zomaar weggeeft. Ik wil mezelf daarin niet verliezen, zal nooit een echt alfamannetje worden. Maar ik heb de afgelopen twee jaar wel een stuk harder moeten worden en dat is mijn sportprestaties ten goede gekomen."

Thomas Krol staat op het EK-podium van de 1.500 meter, met links naast hem Denis Yuskov. Rechts staat Patrick Roest, de winnaar van het brons. (Foto: Pro Shots)

'Orie heeft mij een schop onder mijn kont gegeven'

De 'nieuwe' Thomas Krol ontstond in 2018 na zijn overgang naar de Jumbo-Visma-formatie van coach Jac Orie. "Jac heeft mij een schop onder mijn kont gegeven. 'Jij moet er echt in gaan geloven dat je kunt winnen', zei hij."

In een ploeg met sterke persoonlijkheden als Sven Kramer en Kjeld Nuis is het bovendien lastig overleven als je je te bescheiden opstelt. Krol: "Je wordt af en toe op scherp gezet door een 'gemene' opmerking, gemaakt met een knipoog natuurlijk. Bijvoorbeeld dat Sven tegen mij zegt: 'Kjeld gaat je toch wel verslaan.'"

"Op een gegeven moment moet je leren om die gemene opmerking terug te maken. Dus nu antwoord ik Sven met: 'Zou je niet eens stoppen met die rug van je?' Het is allemaal niet serieus bedoeld, maar je kunt er wel een stuk harder van worden. Het heeft mij echt een winnaarsmentaliteit gegeven."

Thomas Krol reed met 1.43,67 de vierde tijd ooit in Thialf op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

'Oude Thomas had zich verscholen achter KNSB'

Die winnaarsmentaliteit bracht Krol vorig jaar zijn eerste grote titel (goud op de 1.500 meter bij de WK afstanden in Inzell) en dit seizoen de Nederlandse titel op de 1.000 en 1.500 meter en de Europese titel op de 1.500 meter.

Zij bracht hem ook het vertrouwen om woensdag in de media een duidelijk statement te maken tegen het in zijn ogen onbegrijpelijke tijdschema van de openingsdag van de EK afstanden, waar er tussen het einde van de 1.500 meter en het begin van de teamsprint amper een half uur zat. "Ik vraag me af welke idioot dit heeft verzonnen", zei Krol, om zich een dag later definitief af te melden voor de teamsprint.

"Ik denk dat de 'oude' Thomas zich verscholen had achter de KNSB en niks had gezegd", aldus Krol vrijdag. "Van nature ben ik rustig en bescheiden, ik noem het altijd het 'labrador-imago'. Maar ik weet inmiddels dat ik soms van me af moet bijten."