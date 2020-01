Thomas Krol mag zich na wereldkampioen ook Europees kampioen noemen op de 1.500 meter. De 27-jarige schaatser won vrijdag met groot vertoon van macht goud op de schaatsmijl bij de EK afstanden in Heerenveen.

Krol kwam met name door een razendsnelle eerste deel van de race uit op een eindtijd van 1.43,67, waarmee hij zijn snelste tijd ooit reed in Thialf en maar drie tienden boven het baanrecord van Denis Yuskov bleef.

De Russische titelverdediger kwam vrijdag niet in de buurt van de tijd van de Nederlandse winnaar, maar met 1.44,80 pakte hij wel zilver.

Het brons ging naar Patrick Roest, die met 1.44,82 twee honderdsten langzamer was dan Yuskov. Koen Verweij eindigde in 1.45,87 als vijfde.

Krol werd twee jaar geleden in het Russische Kolomna bij de eerste Europese afstandskampioenschappen tweede achter Yuskov. Het brons ging toen naar Verweij.

Krol had een onrustige voorbereiding op EK

Sinds zijn overstap vorig seizoen naar Jumbo-Visma is Krol ook grote wedstrijden gaan winnen. Hij werd vorig jaar in Inzell voor het eerst wereldkampioen op de 1.500 meter en won dit seizoen op de schaatsmijl goud bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki en bij de NK afstanden.

De pupil van Jac Orie kende geen vlekkeloze voorbereiding op de EK afstanden. Hij was erg boos dat de internationale schaatsbond ISU de teamsprint vrijdag vlak na de 1.500 meter heeft gepland en meldde zich uiteindelijk ook af voor het laatste onderdeel van de openingsdag.

Kjeld Nuis doet helemaal niet mee in Thialf. De regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter was twee weken geleden ziek tijdens de Nederlandse kampioenschappen en kon zich daardoor niet plaatsen voor de EK. De ploeggenoot en grootste concurrent van Krol kreeg wel een aanwijsplek voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City), maar niet voor de EK.