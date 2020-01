Ireen Wüst beleefde vrijdag een chaotische maar zeer succesvolle avond in Thialf. In een tijdsbestek van amper anderhalf uur veroverde ze op de 1.500 meter haar eerste Europese afstandstitel ooit én zilver op de teamsprint.

"Het was een heel gekke dag. Vooral ook een beetje hectisch", glimlachte Wüst nadat ze twee medailles in ontvangst had genomen. "Ik had 90 minuten de tijd tussen mijn twee races en tussendoor moest ik van alles doen."

De 33-jarige Brabantse begon haar avond in Heerenveen door op de 1.500 meter met 1.54,88 de snelste tijd neer te zetten. Vervolgens moest ze naar de huldiging, gaf ze het startschot voor een veiling van de Paulien van Deutekom Foundation (een stichting die strijdt tegen longkanker) en moest ze een plasje inleveren voor de dopingcontrole.

Rond 21.30 uur stond ze weer op tijd op het ijs om samen met Letitia de Jong en Femke Kok tweede te worden op de teamsprint. "Het was wel even schakelen", aldus Wüst. "Maar ach, het is allemaal gelukt en ik heb goud en zilver. Dus ik kan lekker slapen."

Ireen Wüst gaf tussen haar races door ook nog het startschot voor een veiling van de Paulien van Deutekom Foundation. (Foto: Pro Shots)

'Superleuk om in deze sfeer te rijden'

De vijfvoudig olympisch kampioene hoorde pas vrijdagochtend dat ze moest starten op de teamsprint, omdat Jutta Leerdam zich met een lichte blessure afmeldde. Thomas Krol maakte eerder deze week een statement tegen het krappe schema van de internationale schaatsunie ISU door zich af te melden voor de teamsprint, die bij de mannen 10 minuten na de huldiging van de 1.500 meter begon.

Bij de vrouwen zat er wat meer tijd tussen het einde van de 1.500 meter en de start van de teamsprint, waardoor Wüst wel de 'dubbel' kon doen. "Het was pittig, maar superleuk om in een bijna vol Thialf met deze sfeer te mogen rijden, Europees kampioen te worden en zilver te winnen. Voor een schaatser is dit een van de mooiste dingen, het geeft een enorme kick hoe het publiek tekeergaat."

Bovendien kon Wüst - pas voor de tweede keer in haar carrière - een team vormen met haar verloofde De Jong. "Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik zat echt perfect in haar slag op de teamsprint en vond het erg leuk om te doen", zei de rijdster van TalentNED, die haar meterslange erelijst maar weer eens uitbreidde.

"Ik vind wedstrijden waar titels te verdienen zijn gewoon mooi, dan komt er iets in mij naar boven dat ik extra graag wil winnen. Ik ben onwijs blij met mijn primeurtje op de 1.500 meter en de tweede plek op de teamsprint. Al met al was dit een lekker avondje."