Ireen Wüst is dolblij met haar Europese titel vrijdag op de 1.500 meter. De 33-jarige Brabantse vindt het extra speciaal dat ze haar eerste Europese afstandstitel in Thialf heeft behaald.

"Ik dacht na mijn race dat deze tijd niet voldoende zou zijn voor het goud. Ik reed weliswaar een betere rit dan bij de NK afstanden, maar het was nog niet helemaal zoals ik zou willen. Dat lag hem met name in de opening", zei Wüst tegen de NOS.

Wüst, de regerend olympisch kampioene op de 1.500 meter, noteerde een tijd van 1.54,87. Ze troefde daarmee het Russische duo Jevgenia Lalenkova (tweede in 1.55,22) en Yekaterina Shikhova (derde in 1.55,31) af.

"Ik ben ontzettend blij met deze titel. Ook omdat ik deze nog niet had, maar vooral omdat ik hem gepakt in een goedgevuld Thialf. Er is niets leukers dan dat", aldus Wüst, die het publiek na afloop uitgebreid bedankte met de Nederlandse vlag in haar handen.

"Ik geniet er meer van als ik hier moet schaatsen. Het is toch leuker om je kunstje te doen in een volgepakt Thialf dan in een lege hal in Astana, ik noem maar wat. Dit geeft iets extra's. Dit is prachtig om mee te maken."

Ireen Wüst steekt haar handen in de lucht bij de podiumceremonie. (Foto: Pro Shots)

'Ga er alles aan doen om wereldrecord te rijden'

Wüst heeft dit seizoen als hoofddoel om een wereldrecord te rijden op de 1.500 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City. Dat is op dit moment in handen van de Japanse Miho Takagi met 1.49,83 , terwijl Wüst nog nooit sneller reed dan 1.50,70.

"Ik ga nu een trainingsblok inlassen en er dan voor zorgen dat er heel veel scherpte in mijn lichaam komt. Ik ga er echt alles aan doen om een wereldrecord te rijden in Salt Lake City, al zal de concurrentie stevig zijn", vertelde ze.

Wüst pakte vrijdag zo'n anderhalf uur na het goud op de 1.500 meter ook nog zilver op de teamsprint. Op dat laatste onderdeel reed ze met haar verloofde Letitia de Jong en debutante Femke Kok.

"Ik vind het superleuk om wedstrijden te rijden. Ik heb niet de hele zomer op de fiets gezeten om wedstrijden te laten schieten. Het is ook genieten om dit samen te kunnen doen met Letitia."