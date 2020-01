De Nederlandse mannenploeg zal vrijdag niet deelnemen aan de teamsprint bij de EK afstanden in Heerenveen. De KNSB vindt dat er te weinig tijd zit tussen de 1.500 meter en de teamsprint, maar heeft geen gehoor gekregen bij de ISU.

"Dit is een beslissing die we met pijn in het hart nemen", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Het liefst zouden we voor ons eigen publiek strijden om het goud. Maar in deze omstandigheden kunnen we ons beste team, dat een grote kans op de Europese titel maakte, niet opstellen."

De 1.500 meter en de teamsprint staan beide voor vrijdagavond op het programma. Eerst wordt de 1.500 meter bij de vrouwen afgewerkt, gevolgd door de 1.500 meter bij de mannen, de teamsprint bij de vrouwen en de teamsprint bij de mannen. Tussen de 1.500 meter en de teamsprint zitten slechts veertig minuten.

Thomas Krol dreigde woensdag al met het overslaan van de teamsprint. Hij is een van de topfavorieten voor de Europese titel op de 1.500 meter. Mocht hij daadwerkelijk een medaille pakken, dan heeft hij door de podiumceremonie slechts kort de tijd om zich voor te bereiden op de teamsprint.

"Het is ongelofelijk jammer dat de ISU ons de kans op een gouden EK-medaille op de teamsprint ontneemt", zegt Krol nu. "Fysiek is het dankzij dit tijdschema onmogelijk om goed te presteren en als team willen we het signaal afgeven dat dit zo niet kan."

'Dit is een enorme domper in het proces'

De KNSB heeft de ISU donderdag voor een laatste keer verzocht om het programma aan te passen, maar nadat bleek dat dit echt niet zou gaan gebeuren, besloot de bond na rijp beraad zich terug te trekken van de teamsprint. De KNSB zag het niet zitten om met een andere samenstelling aan de start te verschijnen.

"Het prestatieniveau is op elke afstand zo hoog, dat je absoluut top moet zijn om hier nummer één te worden", aldus De Wit. "Wij willen sporters ook beschermen, zodat ze optimaal kunnen presteren op de andere afstanden dit weekend."

"De KNSB en de teams hebben het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in de teamonderdelen. Iedereen werkt hier met veel enthousiasme aan mee, maar dit is een enorme domper in dat proces. Dat vind ik heel spijtig, voor alle betrokkenen, en zeker ook voor het publiek."

De Nederlandse mannenploeg zou gevormd worden door Krol, Dai Dai N'tab en Kai Verbij. De vrouwenploeg, die wel gewoon meedoet, bestaat uit Melissa Wijfje, Ireen Wüst en Joy Beune. Wüst maakt ook haar opwachting op de 1.500 meter.