Thomas Krol is van plan om komend weekend bij de EK afstanden in Heerenveen de teamsprint te laten schieten. De schaatser is boos over het in zijn ogen onbegrijpelijke tijdschema.

Krol geldt in Thialf als een van de topfavorieten op de 1.000 meter (zondag) en de 1.500 meter (vrijdag). Die laatste afstand valt echter nauwelijks te combineren met de teamsprint, die eveneens voor vrijdagavond op het programma staat.

De schaatser van Jumbo-Visma besloot daarop woensdag naar bondscoach Jan Coopmans te stappen met de mededeling dat hij de teamsprint niet gaat rijden. "Tenzij ze er vijftien minuten bij weten te praten, dan wil ik het nog overwegen", vertelt hij aan het AD.

De huidige planning is volgens de wereldkampioen op de 1.500 meter onacceptabel. "De teamsprint en de 1.500 meter, die qua belasting moeilijk te combineren zijn, hadden nooit op één dag gemoeten. En dan ook nog met zo weinig rust ertussen."

"Als je direct van het ijs af gaat - en dat lukt nooit - dan heb ik letterlijk tien minuten voordat ik mijn pak weer aan moet doen. De planning slaat nergens op. Welke idioot heeft dat verzonnen? Als de ISU het zo plant, moeten ze de consequenties maar een keer voelen."

'Met goed glas wijn op bedacht'

Hoewel Ireen Wüst niet van plan is om een onderdeel te schrappen, zegt ook zij in de knel te komen door het vastgestelde tijdschema. Zondag moet ze een uurtje na de ploegenachtervolging het ijs weer op om de 1.000 meter te rijden.

"Ze hebben in mijn optiek niet logisch nagedacht. Ik weet niet wie bij de ISU dit heeft bedacht, maar het gebeurde denk ik met een goed glas wijn achter de kiezen. Het is een smetje op het toernooi."

De EK afstanden begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Het toernooi wordt sinds het schaatsseizoen 2017/2018 eens in de twee jaar verreden.