Thomas Krol is van plan om komend weekend bij de EK afstanden in Heerenveen de teamsprint te laten schieten. De schaatser is boos over het in zijn ogen onbegrijpelijke tijdschema.

Krol geldt in Thialf als een van de topfavorieten op de 1.000 meter (zondag) en de 1.500 meter (vrijdag). Die laatste afstand valt echter nauwelijks te combineren met de teamsprint, die eveneens voor vrijdagavond op het programma staat.

De schaatser van Jumbo-Visma besloot daarop woensdag naar bondscoach Jan Coopmans te stappen met de mededeling dat hij de teamsprint op deze manier niet gaat rijden. "Tenzij ze er tien of vijftien minuten bij weten te praten, maar anders ga ik niet rijden, klaar", zegt hij bij een persmoment in het Friese Wolvega. "En de kans is groot dat Nederland dan helemaal geen teamsprint rijdt."

De huidige planning is volgens de wereldkampioen op de 1.500 meter onacceptabel. "De teamsprint en de 1.500 meter, die qua belasting moeilijk te combineren zijn, hadden nooit op één dag gemogen. En dan zit er ook maar veertig minuten rust tussen."

"Als ik direct van het ijs af ga, dan heb ik letterlijk tien minuten voordat ik mijn pak weer aan moet doen. Dit slaat nergens op. Ik vraag me af welke idioot dit heeft verzonnen."

Thomas Krol pakte vorig jaar bij de WK afstanden in Inzell goud op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

'Denk dat de ISU een grote fout maakt'

Volgens Krol is het laten schieten van de teamsprint de enige manier om de internationale schaatsunie ISU te laten merken dat er meer rekening gehouden moet worden met de schaatsers.

"Als de ISU het zo plant, moeten ze de consequenties maar een keer voelen. Want dit is schandalig. En ik denk dat de ISU een grote fout maakt als ze ervoor zorgen dat Nederland niet gaat starten, hier voor eigen publiek in Thialf."

De 27-jarige schaatser vreest dat hij door de onrustige aanloop komend weekend met een ander gevoel op het ijs zal staan. "Het plezier wordt aardig vergald zo. Ze verzieken het gewoon. Ik baal hier als een stekker van."

KNSB doet dringend verzoek aan ISU

Ook de KNSB is niet te spreken over het strakke tijdschema. De Nederlandse schaatsbond heeft begrip voor de keuze van Krol om de teamsprint niet te willen rijden en hoopt dat de ISU nog overstag gaat.

"Daarom heb ik de ISU nogmaals dringend verzocht om het tijdschema aan te passen, of in ieder geval de ceremonie te verplaatsen, zodat de schaatsers fatsoenlijk kunnen herstellen", meldt technisch directeur van de KNSB Remy de Wit.

Volgens De Wit is er al meerdere keren bij de ISU aan de bel getrokken. "Helaas zonder succes. Hierdoor bestaat de kans dat wij bij deze EK in eigen land niet onze sterkste teams op kunnen stellen, wat onze medaillekansen verkleint."

De EK afstanden begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Het toernooi wordt sinds het schaatsseizoen 2017/2018 eens in de twee jaar verreden.